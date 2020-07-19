По данным оперативного штаба на утро 18 июля в регионе зарегистрировано 7959 случаев COVID-19, в том числе 114 за последние сутки. 6014 человек выписаны с выздоровлением (+146 за сутки).

Скончались три пациентки: 57 лет, 66 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 163 человека. В отделениях интенсивной терапии находятся 82 человека, на ИВЛ – 21 пациент.

Госпитализировано 62 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 011. В больницы районов области госпитализированы 737 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в НСО сделано 270 258 тестов на коронавирус.

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