С 27 по 30 октября 2020 года в наукограде Кольцово состоится ежегодный отраслевой комплекс мероприятий в сфере биотехнологий, вирусологии и биофармацевтики OpenBio.

OpenBio проводится в наукограде Кольцово с 2014 года. Главный организатор OpenBio — Инновационный центр Кольцово, при поддержке Правительства Новосибирской области и администрации Кольцово. OpenBio-2019 собрал рекордное количество участников — 940 человек, среди которых были представители 21 региона России и 8 зарубежных стран. В работе форума приняли участие делегации из Белоруссии, Германии, Франции, Испании и Бельгии, которые приехали в наукоград с бизнес-миссиями. Конференция молодых ученых прошла в 4 секциях: «Биофизика», «Вирусология», «Биотехнология», «Молекулярная биология», на мероприятии были представлены 79 лучших докладов участников.

По традиции, в программе – трехдневная конференция молодых ученых по четырем секциям – вирусология, биотехнология, биофизика и молекулярная биология. 30 октября весь день в Биотехнопарке будет проходить бизнес-форум, посвященный технологиям жизни, защите интеллектуальной собственности, методикам борьбы с коронавирусом и взаимоотношениям корпораций со стартапами. К OpenBio в этом году присоединилась Сибирская венчурная ярмарка, на которой будут рассматриваться проекты в сфере биотехнологий.

Оргкомитет прорабатывает параллельно два формата. Первый формат – традиционный OpenBio в режиме офлайна с добавлением онлайна для тех участников, которые не смогут приехать из-за коронавируса и собственной занятости. Второй формат – это полный онлайн на случай неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

«Виртуальный OpenBio-2020 не выглядит фантастикой. Весь вопрос – в приемлемом технологическом решении, которое воплотит все многообразие форматов – позволит модерировать сессии, презентовать выставку, работать с жюри, проводить мастер-классы, взаимодействовать с виртуальными зрителями в виртуальной аудитории. Проработкой технических моментов мы сейчас активно занимаемся», — рассказала руководитель OpenBio Юлия Линюшина.

На площадках OpenBio планируют работать эксперты из Испании, Франции, Болгарии и США. В оргкомитете отмечают, что коллеги из белорусского наукограда Горки дорожат возможностью неформального общения и надеются на приезд, они остались под большим впечатлением от участия в OpenBio-2019.

В этом году в министерстве торговли и промышленности Японии заинтересовались научным и бизнес-потенциалом Сибири и планируют визит в наукоград Кольцово после открытия границ. OpenBio-2020 для японской стороны видится наглядной иллюстрацией по возможным направлениям международного сотрудничества. По данным оргкомитета, японская сторона готова начать совместную работу с области функциональных пищевых продуктов, поскольку «она в меньшей степени зарегулирована, чем фармацевтика».

Серьезный акцент в повестке OpenBio-2020 будет сделан на теме венчурных инвестиций. Совместно с экспертами отрасли, бизнес-ангелами, фондами пройдет трек о формах взаимоотношений между корпорациями и стартапами. Он объединит дискуссионные площадки, мастер-классы и питч-сессию проектов. Тематическое направление будет широким: от правильного оформления процесса «рождения» разработки к определению ее максимальной рыночной ценности, капитализации интеллектуального капитала и представления инвестору с целью лицензирования или продажи.

«Пандемия дала сильнейший толчок интереса к фарме и биотеху со стороны инвесторов и корпораций. Стартап-индустрия просто не могла не отреагировать на денежный поток, который готов пролиться. Обычно медленное течение процессов отрасли вдруг ускорилось, появилось много новых тем, имен, законодательных инициатив. Что из этого хайп, а что останется с нами надолго, кто выиграет, а кто уйдет с рынка – с этим нам предстоит разобраться», – поделился бизнес-трекер, модератор отраслевой дискуссии OpenBio-2020 Илья Ивахин.

OpenBio-2020 примет на своей площадке «Сибирскую венчурную ярмарку». Это связано с отменой «Технопрома», в рамках которого последние три года проводилась ярмарка, а также давними переговорами по совместному созданию отраслевой площадки для встречи инвесторов и проектов. Оргкомитет OpenBio-2020 видит прямую взаимосвязь между «Сибирской венчурной ярмаркой» и площадкой форума по корпоративному инвестированию и акселерации стартапов. Как и раньше, «Сибирская венчурная ярмарка» проводится при активной поддержке со стороны Российской ассоциации венчурного инвестирования, которая проведет питчинг проектов и привезет знаковых отраслевых экспертов.

«В этом году на «Сибирской венчурной ярмарке» мы будем делать акцент на разработки в сфере биотехнологии, а также на инновационные компании, которые имеют отношение к тематике OpenBio. В остальном это будет привычный формат венчурной ярмарки с питчингом, мастер-классами, выступлениями экспертов и церемонией награждения», – прокомментировал и.о. директора ГАУ «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности» Дмитрий Аппель.

Актуальную тему укрепления иммунитета и поддержания здоровья обсудят на OpenBio эксперты международного уровня. В прошлом году сессия «Технологии жизни» длилась более семи часов и вызвала бурный интерес аудитории.

На OpenBio-2020 спикеры обсудят тренды lifescience и новейшие исследования в этой области. Они раскроют секреты продления активного периода жизни, укрепления иммунитета и здорового сна.

«Я буду рассказывать про роль иммунитета в жизни человека, о том, насколько правильно функционирующий иммунитет важен для поддержания долголетия — здорового и счастливого. И как сделать так, чтобы жить дольше с нормальным иммунитетом», – пояснил доктор медицинских наук, заведующий кафедры иммунологии в Высшей медицинской школе Андрей Продеус.

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