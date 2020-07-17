Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Горный» в Тогучинском районе Новосибирской области становится все более привлекательной площадкой для инвесторов, а газификация территории открывает для них новые возможности. Об этом сообщил заявил губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в район. «Сегодня проводится большая, нужная работа по газификации – только за последние пять лет, период работы текущего созыва депутатов Законодательного Собрания, больше чем на треть увеличилось число домов в Новосибирской области, которые получили газ – если в 2016 году их было чуть больше 90 тысяч, то за последнюю пятилетку прибавили на 35 тысяч – у нас больше 120 тысяч домов с газом на территории сельских районов. Но мы понимаем, что это только треть от потребности. Впереди еще большая работа», – подчеркнул губернатор. Андрей Травников поблагодарил «Газпром» за реализацию проекта. Объект был построен в рамках программы синхронизации. «Нам предстоит большая работа – газификация котельных, перевод их на газ, подключение домовладений», – отметил глава региона. Дорожная карта совместного проекта Новосибирской области и ПАО «Газпром», включающая, в том числе, и газификацию рабочего посёлка Горный, получившего статус ТОСЭР, была подписана на Петербургском Международном газовом форуме в 2018 году.

Межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью почти 40 километров ввели в эксплуатацию в Тогучинском районе в начале этого года. Благодаря новому объекту были созданы условия для газификации трёх населенных пунктов: сёл Буготак и Льниха, а также рабочего посёлка и с недавнего времени — ТОСЭР Горный. Провести газ в дом получили 1800 домовладений (р.п. Горный – 900, с. Буготак – 700 и с. Льниха – 200). Новый газопровод не только обеспечивает условия для газификации почти двух тысяч домовладений, шести котельных и ряда объектов социальной инфраструктуры района, но и создает новые возможности для развития территории опережающего социально-экономического развития «Горный», для привлечения сюда инвесторов.

«Горный – эта территория, где сочетаются приоритеты для газификации. Это и точки роста, там, где ожидается создание новых предприятий, новых рабочих мест. Это территория опережающего развития, здесь много уже готовых промышленных проектов, которые ожидают газа, для того, чтобы развернуть свое производство. Это газификация домовладений», – отметил Андрей Травников.

«Тогучинский район показывает очень хороший пример, такой, как газификация поселка Горный. Газ – это жизнь, это развитие, это новые условия. Нам нужно помочь людям, которым нужно присоединяться к газу, потому, что невозможно бабушке подсоединиться за огромные, большие деньги. Думаю, будем это решать. Развитие сельских территорий включает очень многое, очень хорошая, уникальная программа. Наша задача – помочь районам войти в эти программы», – считает председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Сегодня «Горный» — самая «молодая» площадка в регионе, на которой правительство Новосибирской области создает комфортный для инвесторов климат. Поселок Горный получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 12 апреля 2019 года и сегодня резиденты ТОСЭР, кроме налоговых льгот, получают и широкий набор преференций: от строительства инфраструктуры – за счет регионального и федерального бюджетов, — до льготного лизинга оборудования. В ноябре прошлого года на заседании Совета по инвестициям при губернаторе Новосибирской области была одобрена заявка первого резидента — ООО «Диабаз». А уже в декабре Минэкономразвития РФ включило компанию в качестве резидента ТОСЭР «Горный» в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований РФ. Во время рабочей поездки в Тогучинский район Губернатор ознакомился с ходом реализации инвестпроекта первого резидента ТОСЭР «Горный» и обсудил перспективы дальнейшего развития площадки.

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