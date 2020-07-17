Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Горный» в Тогучинском районе Новосибирской области становится все более привлекательной площадкой для инвесторов, а газификация территории открывает для них новые возможности. Об этом сообщил заявил губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в район.
«Сегодня проводится большая, нужная работа по газификации – только за последние пять лет, период работы текущего созыва депутатов Законодательного Собрания, больше чем на треть увеличилось число домов в Новосибирской области, которые получили газ – если в 2016 году их было чуть больше 90 тысяч, то за последнюю пятилетку прибавили на 35 тысяч – у нас больше 120 тысяч домов с газом на территории сельских районов. Но мы понимаем, что это только треть от потребности. Впереди еще большая работа», – подчеркнул губернатор.
Андрей Травников поблагодарил «Газпром» за реализацию проекта. Объект был построен в рамках программы синхронизации. «Нам предстоит большая работа – газификация котельных, перевод их на газ, подключение домовладений», – отметил глава региона. Дорожная карта совместного проекта Новосибирской области и ПАО «Газпром», включающая, в том числе, и газификацию рабочего посёлка Горный, получившего статус ТОСЭР, была подписана на Петербургском Международном газовом форуме в 2018 году.
«Тогучинский район показывает очень хороший пример, такой, как газификация поселка Горный. Газ – это жизнь, это развитие, это новые условия. Нам нужно помочь людям, которым нужно присоединяться к газу, потому, что невозможно бабушке подсоединиться за огромные, большие деньги. Думаю, будем это решать. Развитие сельских территорий включает очень многое, очень хорошая, уникальная программа. Наша задача – помочь районам войти в эти программы», – считает председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.
Сегодня «Горный» — самая «молодая» площадка в регионе, на которой правительство Новосибирской области создает комфортный для инвесторов климат. Поселок Горный получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 12 апреля 2019 года и сегодня резиденты ТОСЭР, кроме налоговых льгот, получают и широкий набор преференций: от строительства инфраструктуры – за счет регионального и федерального бюджетов, — до льготного лизинга оборудования. В ноябре прошлого года на заседании Совета по инвестициям при губернаторе Новосибирской области была одобрена заявка первого резидента — ООО «Диабаз». А уже в декабре Минэкономразвития РФ включило компанию в качестве резидента ТОСЭР «Горный» в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований РФ.
Во время рабочей поездки в Тогучинский район Губернатор ознакомился с ходом реализации инвестпроекта первого резидента ТОСЭР «Горный» и обсудил перспективы дальнейшего развития площадки.