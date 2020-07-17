Управляющий «Сибавтобана» потребовал арестовать имущество экс-главы компании

Конкурсный управляющий банкротящейся новосибирской компании «Сибавтобан» потребовал привлечь к субсидиарной ответственности ее бывшего руководителя Андрея Мороцкого и наложить арест на его имущество.

Сообщение управляющего Дмитрия Шипкова опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Дмитрий Шипков настаивает на привлечении учредителя и бывшего руководителя Андрея Мороцкого к субсидиарной ответственности по долгам «Сибавтобана», не указывая сумму взыскания, а также требует арестовать имущество топ-менеджера.

По данным управляющего, общая задолженность «Сибавтобана» кредиторам превышает 822 млн рублей, при этом долг, в основном, сформировался в 2018 году. Дмитрий Шипков полагает, что в этот период руководитель предприятия провел ряд сделок, после которых «Сибавтобан» «впал в состояние объективного банкротства». К примеру, по данным управляющего, глава «Сибавтобана» занял у предприятия 130 млн рублей и не вернул их. После этого, опять же по данным Дмитрия Шипкова, Андрей Мороцкий выплатил себе дивиденды за 2015 год в размере более 93,6 млн рублей.

Кроме того, управляющий указывает на сомнительные, по его мнению, сделки «Сибавтобана» с контрагентами. В частности, за день до введения процедуры наблюдения новосибирская компания, несмотря на собственные многомиллионные долги, приняла на себя обязательства по оплате зарплатного долга сотрудникам «Крымспецстроя» в размере около 35,5 млн рублей. Заявление конкурсного управляющего направлено в арбитражный суд Новосибирской области.

Новосибирская компания «Сибавтобан» занимается строительством и ремонтом дорог, возводила Бугринский мост. В апреле 2019 года «Спецтрансстрой» потребовал признать «Сибавтобан» несостоятельным из-за долга в размере более 3 млн рублей. В отношении Андрея Мороцкого также было заведено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам «Сибавтобана». В октябре прошлого года дело закрыли, поскольку топ-менеджер расплатился по долгам.

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