Точное место расположения земельного участка с месторождением золота не указано. В объявлении говорится, что общая площадь добывающего комплекса превышает 12 гектаров и состоит из четырех смежных земельных участков, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Объявление опубликовано на портале «Авито». Запасы месторождения владелец участка указывает в объемах 307,4 кг россыпного и от 10000 кг грунтового золота, ссылаясь на данные геологоразведки АО «ЗапСибГеология» и обещая предоставить покупателю все документы, геологические карты и отчеты.

«Мощность торфов колеблется от 1,35 до 7,8 метров, песков от 0,4 до 0,8 метров, среднее содержание золота достигает 1,494 г/куб. м и выше, местами до 7,9 г/куб. м. Золото по составу — от крупного, хорошо окатанного, до мелкого. По весу преобладает крупное, по знакам – мелкое. По результатам разработок соседних участков и месторождений попадались самородки весом до 1 498 граммов», — сообщает продавец и оценивает объект в 28 млн рублей.

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