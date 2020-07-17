По данным оперштаба на утро 17 июля в регионе выявлено 7845 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 457 детей. 5868 пациентов выписаны с выздоровлением, включая 89 за минувшие сутки.

Скончались еще пятеро пациентов: двое мужчин, им было 73 года и женщины в возрасте 73 года, 80 лет и 81 год. Всего в регионе зафиксировано 160 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19. В отделениях реанимации находятся 89 человек, на ИВЛ – 22 пациента.

Госпитализировано в ДГКБ№3 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2074зрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В больницы районов НСО госпитализированы 811 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 267 091 тест на коронавирус.

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