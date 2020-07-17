Продолжительность обучения в интегрированной образовательной программе «Ординатура-аспирантура» составит всего два года, сообщила РИА Томск ректор СибГМУ ректор Ольга Кобякова.

Ректор вуза рассказала, что раньше для для подготовки диссертации выпускнику СибГМУ требовалось как минимум 5-6 лет.

«Как правило, молодые ученые сначала в течение двух лет проходили обучение в ординатуре, затем в аспирантуре – три года и только после этого диссертация могла быть готова к защите. Интегрированная программа ординатура-аспирантура позволит проводить исследования и готовить диссертацию параллельно обучению в ординатуре и уже через 2-3 года выходить на защиту», — рассказала Ольга Кобякова.

Продолжительность обучения по программе составляет два года, за которые врачи-ординаторы частично освоят образовательную программу аспирантуры и начнут работу над диссертационным исследованием.

«Изучение программы аспирантуры запланировано в рамках освоения факультативной дисциплины, которая предустановлена учебным планом подготовки ординаторов. Таким образом, пересечение основных и элективных курсов образовательной программы обучающегося исключено», — отметила ректор СибГМУ.

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