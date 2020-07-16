Конкурсный управляющий новосибирской компании «Сибвентдеталь», принадлежащей партнерам ритейлеров Насоленко, обратился в МВД с жалобой на конкурсного кредитора. Московская «РНГО», по его словам, пытается незаконно поставить собственного управляющего, который вносит фиктивные данные в федеральный реестр.

В ходе банкротства новосибирской компании «Сибвентдеталь», специализирующейся на управлении недвижимостью и ранее возглавляемой партнером бизнесменов Насоленко Александром Слободчиковым, произошел конфликт между арбитражными управляющими. «Сибвентдеталь», входящая в состав группы «Новые торговые сети» (НТС), была признана банкротом в сентябре 2019 года. Иск подавали коллекторы, «Брокер-консалт», банкротившие и саму «НТС», и требовавшие с «Сибвентдетали» более полумиллиарда рублей. Позднее в дело вступил еще один конкурсный кредитор, московская компания «РНГО», с суммой требований более 6 млрд рублей. Кредитор заявил об аффилированности «Брокер-консалта» с «НТС» и обвинил в бездействии конкурсного управляющего «Сибвентдетали» Александра Чернова.

В итоге представитель «РНГО», арбитражный управляющий Владимир Крылов разместил в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщение о том, что Александр Чернов отстранен от управления банкротством «Сибвентдетали» и назначил собрание кредиторов по выбору нового управляющего. Александр Чернов, в свою очередь, в четверг аннулировал это сообщение, заявив в уже в своем сообщении о том, что его московский коллега «не имеет и никогда не имел полномочий» по внесению данных в реестр. Он также сообщил, что обратился с заявление по факту действий «РНГО» в управление МВД по Новосибирску. Полиция, по его словам, начала проверку.

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