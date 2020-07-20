Как стало известно «Континенту Сибирь», китайская марка Geely нашла второго дилера в Красноярске — им стал самый крупный местный игрок — «Медведь Холдинг». Автомобили бренда будут выставлены в действующем салоне на Караульной.

О том, что у Geely появится еще один официальный дилер в Красноярске, сообщил сам дистрибьютор китайской марки у себя на сайте. В «Медведь Холдинге» на текущем этапе от комментариев отказались в силу преждевременности.

По данным российского дистрибьютора Geely дилерский центр расположился на улице Караульной в здании, которое сейчас служит для марки Hyundai. Примечательно, что Geely — уже тринадцатый бренд в портфеле «Медведь Холдинга», однако до этого в нем отсутствовали китайские марки.

Напомним, что на сегодня «Медведь Холдинг» официально представляет бренды Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Peugeot, Citroen, Suzuki, Mitsubishi, Lada, BMW в Красноярском крае, а также BMW, Skoda, Volkswagen в Хакасии, BMW в Новосибирской и Кемеровской областях. Согласно рейтингу авторитейлеров «КС» за 2019 год, является самым крупным автодилером Сибири по занимаемой доле рынка. Основателем компании является Николай Бяков.

На сегодня официальным дилером Geely в Красноярске является автоцентр «ВСК», который также представляет JAC, Jeep, Fiat Professional. По данным «Автостат-Инфо», за 1 квартал 2020 года в Красноярском крае было зарегистрировано 22 новых автомобиля Geely. Для сравнения: за этот же период в Новосибирской области было поставлено на учет 14 новых автомобилей Geely, а в Омской области — 44 новых автомобилей Geely. В Новосибирской области официальным дилером китайской марки является группа компаний «Альт-Парк» (также представляет Skoda, KIA, Porsche), которая в настоящее время строит полнофункциональный салон Geely на Петухова рядом с действующим дилерским центром.

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