По данным краевого оперштаба за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали ещё шесть смертельных случаев, в том числе два — от COVID-19 и четыре напрямую не связанных с коронавирусной инфекцией. Выписано по выздоровлению 166 пациентов.

За прошедшие сутки выявлено 215 новых случаев COVID-19 — это самый высокий показатель по СФО. Для сравнения в Красноярском крае утром 16 июля было обнаружено 131 случай этого заболевания, в Иркутской области за сутки у 193 жителей подтвердили COVID-19. В Новосибирской области выявлено за сутки 120 случаев заражения коронавирусом. В то же время «рекорд» по количеству летальных исходов сегодня зафиксирован у Красноярского края — 2,28%.

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