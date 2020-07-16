Спортсмен Михаил Алоян выдвинулся в горсовет Новосибирска

Профессиональный боксер Михаил Алоян заявился в Совет депутатов Новосибирска на округе, где собирается переизбираться действующий депутат-коммунист Валерий Науменко.

Призер олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, сотрудник новосибирского Центра Высшего Спортивного Мастерства Михаил Алоян идет самовыдвиженцем по округу № 12 в Центральном округе. Для регистрации в избиркоме независимым кандидатам в горсовет необходимо сдать около 150 подписей потенциальных избирателей.

По информации «Континента Сибирь», спортсмен Михаил Алоян идет на выборы при неофициальной поддержке «Единой России».

По округу № 12 в Совет депутатов планирует пойти действующий депутат-коммунист Валерий Науменко. В 2015 году он победил выдвиженца ЕР, племянника главы новосибирской общины езидов Армана Озманяна, который сейчас возглавляет отделение ЕР в Заельцовском районе Новосибирска. В этот раз Арман Озманян идет на выборы на соседнем округе № 10. А на 12-м ЕР технически выдвигает победителя праймериз, помощника депутата Сергея Бондаренко Ларису Сухареву — ее имя было в списке одномандатников в горсовет, который зачитал на конференции по выдвижению кандидатов секретарь регионального отделения партии, губернатор Андрей Травников.

Также на округе № 12 баллотируются самовыдвиженцы: директор по строительству ООО «Альянс» Степан Сафонкин (представитель команды новосибирских «Зеленых»), юрист Егор Францев, специалист по организационным вопросам из ИП Циплинин Юрий Зимин. «Справедливая Россия» здесь выставила домохозяина Давида Агиняна, партия «За Правду» директора ЧОП «ФАБ Защита» Евгения Зуева, «Новые люди» – пенсионерку Татьяну Горелову.

Выборы в Совет депутатов Новосибирска назначены на 13 сентября 2020.

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