Компания «Сибтрансавто-Новосибирск» стала партнером компании UzAuto и в августе текущего года планирует начать продажи автомобилей Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в руководстве нового российского дистрибьютора UzAuto.

Напомним, что основанная Альфедом Агзамовым компания «Сибтрансавто» изначально являлась официальным дилером линейки брендов General Motors в Новосибирске (Chevrolet, Opel, Hummer). После частичного ухода американского концерна с российского рынка в 2015 году компания переориентировалась на китайские марки — Haval, Changan, Lifan. Дилерский центр компании располагается на Петухова.

В ближайшее время ожидается пополнение портфеля дилера. В середине июня текущего года компания UzAuto Motors, ранее заключившая соглашение с американским концерном General Motors, объявила о старте продаж в России автомобилей Chevrolet массового сегмента узбекской и казахской сборки. Представлять эти модели в Новосибирске, по данным дистрибьютора, будет именно «Сибтрансавто».

«Мы уже определились с партнером, который будет представлять бренд на первоначальном этапе в Новосибирске— это «Сибтрансавто». Запуск запланирован на начало августа», — пояснил «Континенту Сибирь» исполнительный директор компании «Келес Рус» (дистрибьютор UzAuto в России) Вадим Артамонов.

Модельный ряд UzAuto будет состоять из Chevrolet Spark (наследник модели Daewoo Matiz), Chevrolet Nexia (наследник Chevrolet Aveo) и Chevrolet Cobalt. Цена на компактный Spark будет составлять от 719 900 рублей, на Nexia — от 699 900 рублей, на Cobalt — от 749 900 рублей.

Впрочем, «Сибтрансавто» будет не единственным дилером линейки Chevrolet казахской и узбекской сборки в Новосибирске. «Мы впоследствии планируем проведение повторного тендера в Новосибирске для укрепления позиций. В настоящий момент мы ведем переговоры на этот счет уже с несколькими дилерами. Основные принципы – доходность дилерского центра, качество обслуживания конечного потребителя, профессионализм партнера в авторитейле», — пояснил Вадим Артамонов.

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