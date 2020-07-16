Личные пожертвования 40 руководителей «Газпром нефти» направили для закупки средств индивидуальной защиты детским онкологическим больницам. Врачи Омской областной детской клинической больницы в рамках благотворительной акции получили 82 тысячи экземпляров медицинской экипировки и 3,5 тонны антисептика. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сегодня эти средства медицинской защиты необходимы работникам ОДКБ, продолжающим заботиться о здоровье детей во время пандемии.

«Во время борьбы с COVID-19 мы не забываем о тех, кто всегда нуждался в поддержке и сейчас особо уязвим. Руководители »Газпром нефти» выделили личные средства для закупки необходимой защиты клиникам, где медики помогают детям с онкологическими заболеваниями. Мы хотим внести свой персональный вклад в обеспечение безопасной работы врачей в условиях пандемии», — отметил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Всего на пожертвования руководителей «Газпром нефти» было приобретено 644 тысячи единиц средств индивидуальной защиты – масок, респираторов, защитных костюмов и экранов, очков и антисептиков. Помимо омских врачей помощь получили работники детских онкологических больниц Санкт-Петербурга, Тюмени, Томска и Нижневартовска. Акция стала продолжением корпоративной программы «Антивирус» по борьбе с распространением COVID-19, которую компания ведет с марта 2020 года.

Ранее помощь была оказана больницам, работающим с инфицированными COVID-19. В клиники Омской, Оренбургской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ярославля и Санкт-Петербурга были поставлены аппараты искусственной вентиляции легких, томографы и более 1,5 млн средств индивидуальной защиты.

Напомним, что на 15 июля количество подтвержденных случаев COVID-19 c начала пандемии в Омской области составляет 4 949, за последние сутки – 105. В областном минздраве отмечают, что цифры держатся в таком коридоре, благодаря тому, что омичи стали активнее сдавать тесты в частных лабораториях. Тем самым, выявляются бессимптомные носители вируса. Что касается выздоровевших, то их число приближается к 3 000. Под наблюдением медиков на дому остаются 1 579 человек, сняты с учета 38 979. С начала пандемии в семи омских лабораториях проведено 244 859 исследований, работа продолжается.

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