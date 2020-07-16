По прогнозам министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, прирост больных продлится до конца июля, после чего в области снимут масочный и перчаточный режим. Об этом сообщает РИА Омск-Информ.

«В Омской области ежедневно идет прирост новых пациентов с коронавирусом – 100–105 человек. Например, сегодня будет 117 человек. Мы стали больше выявлять пациентов, которые инфицированы, при обращении в частные клиники для справок в отпуск, санатории и т. д. Просто 40–60 % не имеют клинических симптомов», — считает Солдатова. Она также добавила, что к началу августа у большинства населения региона будет иммунитет к коронавирусной инфекции.

Напомним, 120 человек с COVID-19 за последние сутки выявлены в НСО.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.