Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил на выездном совещании, прошедшем 16 июля, об открытии осенью этого года Центра хоккейного мастерства, который разместится в на улице Богдана Хмельницкого в бывшем кинотеатре «Космос».

Традиционный облик фасада здания и историческое название – «Космос», как сказал мэр, будут сохранены – таковы условия концессионного соглашения. Кроме того, будет благоустроена прилегающая к спортивному центру территория.

«Концессионное соглашение изначально предполагало ввод центра в эксплуатацию через три года после подписания документа. Концессионер подтвердил своё намерение запустить этот объект в 2020 году. Мы готовы помогать партнёрам в реализации планов, но работы ещё предстоит много, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Я вижу, что здесь происходят серьёзные изменения. Проведена существенная перепланировка, усилена конструкция здания, заменена крыша. Уже закуплено специальное оборудование для индивидуальных занятий, профессиональной подготовки хоккеистов, совершенствования их мастерства».

В обновленном «Космосе» смогут тренироваться все – и любители, и профессионалы — по условиям концессионного соглашения 15 часов в неделю будет отведено для бесплатных занятий воспитанников муниципальных учреждений города.

«Реконструкция «Космоса» – это одно из звеньев подготовки Новосибирска к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Здесь, в школе высшего спортивного мастерства, будут тренироваться мальчишки, будущие звезды хоккея, и конечно, совершенствовать мастерство профессиональные хоккеисты», – сказал мэр Новосибирска.

За счёт добавления цокольного этажа, в котором разместятся раздевалки, кофейня и бассейн, полезная площадь здания увеличится с 1,5 до почти 3 тысяч кв. метров. На первом этаже спортцентра «Космос» разместится основная зона профессиональной подготовки хоккеистов: появятся площадка с искусственным льдом, специальные тренажёры, хоккейная беговая дорожка, бросковая зона с искусственным льдом. На втором этаже разместятся зоны функциональной и общефизической подготовки.

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