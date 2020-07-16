По данным оперативного штаба на утро 16 июля в регионе выявлено 7728 случаев заражения коронавирусной инфекцией в том числе 120 за последние сутки. 5779 пациентов выписаны с выздоровлением.

В Новосибирской области скончались еще трое мужчин, двоим из них был 71 год, одному 72 года. Всего в регионе зафиксировано 155 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19. В отделениях реанимации находятся 95 человек, на ИВЛ – 25 пациентов.

Госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Всего 451 ребенок заразился COVID-19.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2165 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В больницы районов области госпитализированы 804 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области проведено 262772 теста на коронавирус.

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