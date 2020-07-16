1 июня 2020 года ограничения в виде 14-ти дневного карантина для пассажиров, прибывающих в Новосибирскую область из других регионов России, были отменены и в июне число пассажиров рейсов из Новосибирска в Москву и Санкт-Петербург выросло втрое по отношению к маю этого года, сообщает пресс-служба АО «Аэропорт Толмачево».

По данным АО «Аэропорт Толмачево», рост общего пассажиропотока на внутренних воздушных линиях в июне по сравнению с маем составил 55,7%. Самыми динамичными направлениями июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали рейсы в Уфу (+83%), Барнаул (+82,4%), Новокузнецк (+59%) и Норильск (+11,5%).

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, самыми популярными направлениями по итогам июня 2020 года среди авиапассажиров стали Краснодар, Сочи и Хабаровск.

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