Управляющий директор крупнейшего сибирского автодилера — красноярского «Медведь Холдинга» — Евгений Меркушев, проработавший в группе компаний 23 года, покинул свой пост. С чем связан его уход, и что можно считать его ключевым достижением за время работы в холдинге — в материале «Континента Сибирь».

Об изменениях в руководящем составе «Медведь Холдинга» «Континенту Сибирь» стало известно благодаря тому, что информация о Евгении Меркушеве была удалена с корпоративного сайта «Медведь Холдинга» из раздела «Руководство». В «Медведь Холдинге» подтвердили актуальность данных на своем сайте.

«Евгений Меркушев покинул компанию по собственному желанию. Должность управляющего директора в «Медведь Холдинге» упразднена. Создана новая позиция исполнительного директора с аналогичными обязанностями, которую занял сотрудник управляющей компании Виктор Владимирович Ашихмин», — пояснил «Континенту Сибирь» руководитель отдела маркетинга и рекламы ГК «Медведь Холдинг» Егор Черкашин.

Причины ухода топ-менеджера в холдинге не назвали, предложив адресовать этот вопрос самому Евгению Меркушеву. Участники рынка предположили, что возможной причиной ухода топ-менеджера могли послужить расхождения в видении дальнейшего пути развития группы компаний с другими членами руководящего состава холдинга. Впрочем, наиболее развернуто о ситуации рассказал сам Евгений Меркушев.

«Причины одним словом не объяснить. И вероятно, истинные причины останутся между мной и Николаем Владимировичем Бяковым (основателем, генеральным директором и ключевым акционером «Медведь Холдинга» — «КС»). Но, очевидно, что мы нередко спорили, спорили по делу, по бизнесу. И наш секрет, на мой взгляд, был как раз в том, что эти споры давали лучший вариант решения задач. В период самоизоляции надо было быстро принимать решения, которые должны были сыграть ключевую роль в сохранении устойчивости компании. Николай Владимирович принял решение взять оперативное управление на себя. Я попросил об отставке, но Николай Владимирович не принял ее сразу. Отставка была принята через полтора месяца. Но после этого состоялась еще одна встреча по инициативе Николая Владимировича, на которой он предложил мне остаться и возглавить одно из направлений компании «Медведь Холдинга». Но я принял решение покинуть компанию, — пояснил «Континенту Сибирь» Евгений Меркушев. — 23 года мы работали плечом к плечу и под руководством Николая Владимировича вместе с коллегами создали крупную компанию. Я как и прежде остаюсь на связи с коллегами, по-прежнему считаю нашу компанию одной из лучших в Сибири и в России. Мы многого добились и десятки раз ставились лучшими и различных номинациях. Я поблагодарил Николая Владимировича, а он поблагодарил меня за вклад в развитие компании. Сделано было действительно много, и в том числе проектов, которые являются авторскими, и есть только у нашей компании».

Напомним, что основанный в Красноярске Николаем Бяковым «Медведь Холдинг», согласно рейтингу авторитейлеров «КС» за 2019 год, является самым крупным автодилером Сибири по занимаемой доле рынка. На сегодня он официально представляет бренды Toyota, Lexus, BMW, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, Suzuki, Mitsubishi, Lada, Geely в Красноярском крае, а также BMW, Skoda, Volkswagen в Хакасии, BMW в Новосибирской и Кемеровской областях.

Евгений Меркушев проработал в холдинге 23 года, из которых более 10 лет являлся управляющим директором. При нем группа группа компаний активно наращивала портфель брендов и расширяла географию своего присутствия. В частности выход «Медведь Холдинга» в Новосибирск во многом состоялся благодаря усилиям Евгения Меркушева. Напомним, что изначально красноярский авторитейлер рассчитывал выйти в Новосибирск с покупкой полнофункционального дилерского центра Peugeot компании «Патриот Авто», однако в последний момент сделка сорвалась по инициативе продавца. В итоге холдинг оказался в сложной ситуации, учитывая наличие на тот момент обязательств перед российским представительством BMW по Новосибирску.

«Я уже опустил руки, думал, что всё, не судьба. Но надо отдать должное нашей команде: Евгений Меркушев подхватил эту тему, и большое спасибо ему за это, и Андрей Хабаров (на тот момент финансовый директор «Медведь Холдинга» — «КС») поддержал. Мы вышли в Новосибирск», — вспоминал в интервью одному из красноярских телеканалов Николай Бяков. В результате красноярской группе компаний удалось выбраться из непростой ситуации, найти другую площадку, согласовать ее и в кратчайшие сроки запуститься в Новосибирске. Такое решение показало себя абсолютно оправданным — в сжатые сроки «Медведь Холдинг» стал продавать в чужом для себя Новосибирске больше новых автомобилей BMW, чем в родном Красноярске.

Среди других достижений «Медведь Холдинга» и непосредственно его топ-менеджмента за последние годы можно выделить получение дилерства Toyota и Lexus в Красноярске после вынужденного ухода с рынка ГК «Крепость» Александра Кангуна. В прошедшем конкурсе «Медведь Холдингу» удалось опередить таких крупных и сильных федеральных игроков, как московскую ГК «Автомир» и краснодарскую ГК «КЛЮЧАВТО», а также в кратчайшие сроки восстановить присутствие брендов в регионе. Конкуренты «Медведь Холдингу» признали его победу. «Хотя мы не выиграли в тендере по Красноярску, я понимаю, что бизнес-решение, принятое дистрибьютором в пользу «Медведь Холдинга», было максимально прагматично и оптимально, — отмечал в интервью «Континенту Сибирь» директор по развитию ГК «Автомир» Сергей Вятченков. — «Медведь Холдинг» – сильный игрок непосредственно в Красноярском крае и в Сибири в целом. Поэтому мои поздравления этой компании, что сумели победить и причем совершенно справедливо».

Сам Евгений Меркушев отметил, что в 2020 году в Красноярске будет открыт новый полнофункциональный салон Lexus. Также по его словам начата глубокая реконструкция дилерского центра Toyota. «С этими брендами мне посчастливилось заниматься развитием и открытием вместе с нашей командой коллег, — пояснил «Континенту Сибирь» Евгений Меркушев. — Нашим последним проектом стало дилерство марки Geely, которым мне непосредственно посчастливилось заниматься. И очень скоро дилерский центр на Караульной откроет свои двери. Считаю этот бренд перспективным”.

Я считал компанию по истине «своей» — в широком смысле. Когда ты готов и считаешь долгом связать с компанией всю свою жизнь, быть вместе до самого конца и встретить «старость вместе»

Говоря о своих дальнейших планах, он отметил, что свой уход не готовил, так как полностью отдавался работе в компании и считал ее поистине «своей». «Своей — в широком смысле. Когда ты готов и считаешь долгом связать с компанией всю свою жизнь, быть вместе до самого конца и встретить «старость вместе»! И это уже иная мотивация, — резюмировал Евгений Меркушев. — Сейчас я взял тайм-аут. Я нахожу поддержу в кругу семьи, друзей. Спасибо им за это! Пока не занимаюсь активным поиском. Но, конечно, буду этим заниматься немного позже. Открыт для предложений. Уверен, что смогу ещё много сделать в направлении автобизнеса. По-прежнему остаюсь поклонником «Медведь Холдинга» и желаю группе компаний процветания».

Участники рынка полагают, что покинувшему «Медведь Холдинг» топ-менеджеру будет непросто найти равнозначную позицию в автодилерском бизнесе Красноярского края, но по их мнению он вполне может продолжить карьеру в этой сфере в Москве, если примет для себя такое решение.

По словам собеседников «Континента Сибирь», дальнейшие крупные кадровые изменения в руководстве «Медведь Холдинга» после ухода Евгения Меркушева не ожидаются.

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