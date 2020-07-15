В Новосибирской области отмечен ряд позитивных тенденций в борьбе с коронавирусом. Увеличено количество тестирований, сократилось количество вызовов скорой помощи по коронавирусному направлению, отсутствует потребность в расширении коечного фонда для больных COVID-19. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова сообщает пресс-служба правительства региона.

«Всего в Новосибирской области проведено более 250 000 тестов на коронавирус, по прямому поручению губернатора Андрея Травникова мы продолжаем увеличивать количество проведенных исследований, в среднем проводится 4 200 исследований в сутки. Кроме того, активно внедряются в медицинских учреждениях региона тесты на антитела, — пояснил Константин Хальзов. — Из других позитивных тенденций – ситуация с коечным фондом, который используется для оказания помощи пациентам с ковидной инфекцией и внебольничной пневмонией. В настоящий момент превышения нет ни в одном стационаре, и с учетом складывающейся обстановки, дополнительного коечного фонда мы не планируем. Кроме того, на прошлой неделе сократилось количество вызовов скорой помощи по коронавирусному направлению – на этой неделе эта тенденция сохраняется. Все больные, включая пациентов с бессимптомной и легкой формой коронавируса, получают необходимую медицинскую помощь, в том числе на дому».

По данным оперативного штаба Новосибирской области по борьбе с коронавирусом на утро 15 июля в регионе выявлено 7 608 случаев заражения Covid19. 5 557 пациентов выписаны с выздоровлением. В отделениях реанимации находится 81 человек. Под медицинским наблюдением остаются 432 жителя региона, 28 611 человек сняты с наблюдения.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.