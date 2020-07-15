В Сибири заработал «Мегабитус» — мобильный сервис измерения скорости интернета

Новый российский сервис измерения скорости доступа в интернет «Мегабитус» пришел в Сибирь. Сервис представляет собой мобильное приложение для смартфонов на Android и iOS, для ПК доступна и веб-версия, работающая с любого браузера.

По заявлению разработчика, главная задача проекта — предоставить абонентам возможность,проводя замеры, влиять на запуск новых базовых станций и помогать операторам решать проблемы с качеством связи. Чем будет больше замеров, тем более точную информацию получит провайдер и тем эффективнее сможет провести модернизацию. Со временем, когда полученных результатов наберется достаточно много, можно будет посмотреть, как обстоят дела в вашем районе у других операторов мобильной связи и интернет-провайдеров без необходимости заключать с ними договор.

В отличие от других сервисов, которые выбирают ближайший сервер с географической точки зрения, но без дата-центров, в которых бы размещались сколь-либо популярные сетевые онлайн-ресурсы, сервера «Мегабитуса» расположены, наоборот, в крупных дата-центрах — там же, где находятся точки обмена магистральным трафиком.

Сервис может пригодиться и бизнес-абонентам, выбирающим поставщика услуг ШПДИ или публичного Wi-fi — при переезде в новый офис это позволит выбрать лучшего провайдера.

«Мегабитус» является проектом информационно-аналитического агентства TelecomDaily, которое с 2005 года выступает в роли независимого аудитора качества сетей связи.

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