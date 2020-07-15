В настоящее время центральный пляж Новосибирского Академгородка находился в ведении СО РАН. О своем решении передать уборку и благоустройство пляжа структурам мэрии города Анатолий Локоть сообщает на своей странице в соцсети Facebook.

«Принял решение о том, что благоустройством и уборкой центрального пляжа Академгородка будут заниматься структуры мэрии. До сих пор участок пляжа находился в ведении СО РАН. Приводить его в порядок за счет средств городского бюджета мы не имели права. В ближайшее время участок будет передан муниципалитету. У нас появится возможность вместе с молодежью, с активистами превратить эту территорию площадью 17 га в комфортное место отдыха — с хорошей пешей доступностью и актуальными дизайнерскими решениями», — пишет мэр Новосибирска на свой странице.

Напомним, первая строчка рейтинга «Медиалогии» в июне осталась за Анатолием Локтем.

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