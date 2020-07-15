В новосибирском Институте молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН впервые в России были получены антитела, нейтрализующие коронавирус. Об этом ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова сообщила ТАСС.

«В новосибирском научном центре первыми в России получили действующие антитела к COVID-19. Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов. Полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 — белок, встроенный в клеточную мембрану — и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки-мишени», — сказала Ольга Дорохова.

Дальнейшее изучение, по её словам, позволит ученым создать средства специфической терапии и профилактики коронавируса, а полученные результаты можно будет использовать для изучения особенностей защитного иммунитета при коронавирусной инфекции.

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