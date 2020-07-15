На утро 15 июля по данным оперштаба в регионе выявлено 7608 случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая 103 за последние сутки. 5557 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе 190 за сутки.

Скончались еще четверо пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 61 год и 74 года и женщина в возрасте 53 года. Всего в регионе за время пандемии от коронавируса умерли 152 человека. В отделениях реанимации сегодня находится 81 человек, из них на ИВЛ – 21 пациент.

Госпитализированы в ДГКБ №3 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находится 2 159 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В больницы районов области госпитализированы 802 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в НСО провели 257 593 теста на коронавирус.

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