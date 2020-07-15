15 июля мэр Омска Оксана Фадина выступила перед депутатами горcовета с отчетом о работе администрации города, проделанной в 2019 году.

Как рассказала Оксана Фадина, в прошлом году в городскую казну поступило 23 миллиарда рублей. Это больше на 24,6% (4,5 миллиарда рублей), чем в 2018 году. Омск получил существенную финансовую помощь из вышестоящих бюджетов на общую сумму 3,4 миллиарда рублей за счет активного участия в федеральных программах развития.

Благодаря реализации нацпроектов в городе появились четыре детских сада, благоустроено 13 общественных территорий и 30 дворов, комплексно отремонтировано 17 дорог, открыта первая модельная библиотека, завершается строительство школы в «Амурском-2» на 1122 места и дороги по ул. 3-й Островской.

Отметим, в 2019 году на реализацию нацпроектов направили 2,57 миллиарда рублей, в 2020 году на эти цели предусмотрено 2,84 миллиарда рублей.

Рассказывая о планах муниципалитета, мэр сообщила, что по нацпроекту «Демография» запланировано строительство ещё семи учреждений на 1440 мест, которые откроются в 2021 году. Нацпроектом «Образование» предусмотрено возведение школ по ул. Завертяева и проспекту Космическому с общим количеством 1672 мест.

Драйвером изменений в городе стала подготовка к российско-казахстанскому форуму. «Впервые за долгое время нам удалось системно заняться наведением порядка, восстановлением исторического облика города и благоустройством городской среды», — отметила Оксана Фадина. В рамках подготовки к проведению ХVІ Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана за счет федеральных средств в Омске были отремонтированы 172 многоквартирных дома — 152 фасада и 52 крыши. Общий объем финансирования составил 1,1 миллиарда рублей. При этом ремонт отдельных конструктивных элементов на 8 многоквартирных домах городу удалось сделать за счет своих средств.

К моменту старта мероприятия также были отремонтированы дороги на улицах Енисейской, 70 лет Октября, Транссибирской, Конева, Кондратюка и Гагарина, а также Ленинградская площадь и Черлакский тракт.

Транспортная инфраструктура в принципе подверглась серьезной ревизии. Так, в 2019 году на остановках общественного транспорта установили 50 современных торгово-остановочных комплексов.

Мэр города особо отметила, что востребованное жителями благоустройство стало возможным, в том числе, и благодаря участию в проектах представителей бизнеса.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.