В честь присвоения нашему городу звания «Город трудовой доблести» участники акции выложили звезду из зажжённых свечей.

По инициативе единороссов в Дзержинском районе Новосибирска 14 июля прошла акция «Помни и гордись». В честь присвоения Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести» волонтеры выложили звезду из зажжённых свечей, а к памятнику труженикам тыла они возложили цветы.

«Памятник посвящен женщинам и детям, которые в годы войны работали на заводах. Они совершили трудовой подвиг, благодаря которому современные дети могут беззаботно жить и радоваться каждому дню, учиться. Символично, что эта скульптура находится перед школой», — сказала Мария Игошкина, представитель регионального отделения «Волонтеры Победы».

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о присвоении 20 городам страны почетного звания «Города трудовой доблести». В этот почетный список попал и Новосибирск. За присвоение этого звания свои голоса отдали более полумиллиона новосибирцев. Сбор подписей проходил параллельно с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

«Благодарю всех жителей области за поддержку инициативы присвоить Новосибирску почетное и заслуженное звание «Город трудовой доблести». Своими голосами вы доказали, что наш город этого достоин. Это наша общая победа. Слава о великом трудовом подвиге наших земляков навсегда останется в памяти поколений. Сейчас в социальных сетях стартовали опросы, чтобы мы могли вместе с вами выбрать достойное место для установки памятной стелы в честь присвоения звания Новосибирску», — сказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии, первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов .

По инициативе «Единой России» новосибирцы выберут место для установки памятной стелы «Город трудовой доблести» — это решение было принято на заседании Новосибирского областного оргкомитета «Победа», в работе которого принял участие секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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