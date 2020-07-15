Избиркомы начали регистрировать одномандатников на выборы в Законодательное собрание Новосибирской области и Совет депутатов Новосибирска. Первыми официальный статус кандидатов получили самовыдвиженцы, собравшие подписи потенциальных избирателей на своих округах.

Двое самовыдвиженцев, которые баллотируются в Совет депутатов Новосибирска и один независимый кандидат в Заксобрание Новосибирской области получили регистрацию избиркома для участия в выборах.

Для регистрации в качестве кандидата в Совет депутатов Новосибирска нужно было собрать около 150 подписей, а в Заксобрание – около 2000. Первым справился с задачей депутат регионального парламента, председатель совета директоров ГК «Стрижи», руководитель регионального фонда содействия развитию территорий ветхого и аварийного жилья «ВАЖНО» Илья Поляков. Он идет в Заксобрание по округу № 22 в Заельцовском районе Новосибирска. В действующем созыве территорию представляют члены фракции КПРФ – одномандатник Андрей Жирнов и «списочник» Ирина Диденко. Ирина Диденко на этот раз решила баллотироваться от «Единой России», она выиграла праймериз ЕР на округе № 12 (Бердск, Искитимский район) и возглавит территориальную группу.

Борьба на 22 округе обещает быть острой, на территории выставлен самовыдвиженцем однофамилец действующего депутата – безработный из поселка Ордынское Алексей Поляков.

Также на округе заявили о выдвижении директор ООО «Зал Славы» Александр Котельников (от партии «За Правду») и генеральный директор ООО Управляющая компания «Формула» Дмитрий Сизых (от «Новых людей»).

Из претендентов на мандаты в городской Совет официальный статус кандидатов получили двое самовыдвиженцев. Представительница коалиции «Новосибирск 2020», исполнительный директор общественной организации содействия социально-экономическому развитию микрорайона Правые Чёмы Новосибирска «У нас на Шлюзе» Светлана Каверзина баллотируется по округу № 46 в Советском районе. В действующем созыве Совета депутатов эту территорию представляет сторонник «Единой России» Александр Фельдбуш, он собирается переизбираться под флагами ЕР. На округе выдвинулся также координатор-методист проекта «Центра развития городских сообществ» Дмитрий Бабенко («Новые люди») и два самовыдвиженца: повар Татьяна Тишкина и руководитель группы торговых представителей из ЗАО «Геба» Виталий Медведев.

Зарегистрирован и заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Октябрьского района Новосибирска Александр Мухарыцин. С 2005 года он заявлялся на десяток различных кампаний, в том числе на выборы губернатора и в Госдуму. Был самовыдвиженцем, баллотировался от КПРФ, «Патриотов России» и партии «Народ против коррупции». Ни разу не выиграл.

В этот раз он баллотируется на округе № 39. Действующий депутат в горсовете Валерий Черных выиграл праймериз, ЕР выставляет его на переизбрание. Также на территорию выставили кандидата «Новые люди» –директора подразделения ООО «ТК «Мир тканей» Романа Грунцова.

Выборы в Совет депутатов Новосибирска и Заксобрание Новосибирской области назначены на единый день голосования 13 сентября 2020 года.

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