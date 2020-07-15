Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов СФО за июнь. В первой «тройке» произошли небольшие изменения — второе место теперь у мэра Омска Оксаны Фадиной, а мэр Иркутска Руслан Болотов стал третьим. Первая строчка рейтинга осталась за мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

Мэр Новосибирска сохранил за собой первое место, набрав в мае 12312,5 баллов и оторвавшись от ближайшего конкурента, мэра Омска Оксаны Фадиной более, чем на 4000 баллов. Болотов в июне набрал 7842,1 балла, что принесло ему третью строчку рейтинга «Медиалогии». Председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев остался на прежнем, 11-м месте списка.

Первые лица столиц субъектов Сибирского ФО в СМИ:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Столица субъекта МедиаИндекс 1 0 ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич мэр города Новосибирск 12 312,5 2 +1 ФАДИНА Оксана Николаевна мэр города Омск 8 263,1 3 -1 БОЛОТОВ Руслан Николаевич мэр города Иркутск 7 842,1 4 +1 СЕРЕДЮК Илья Владимирович глава города Кемерово 4 180,0 5 -1 ЕРЕМИН Сергей Васильевич глава города Красноярск 3 232,0 6 +2 ФРАНК Вячеслав Генрихович глава города Барнаул 3 210,2 7 0 СТЕКАЧЕВ Евгений Юрьевич председатель городской думы Иркутск 2 987,0 8 -2 КЛЯЙН Иван Григорьевич мэр города Томск 2 812,0 9 0 ЛЕМИН Алексей Викторович глава города Абакан 1 367,0 10 0 КОРБУТ Владимир Валентинович председатель городского совета Омск 832,0 11 0 АСАНЦЕВ Дмитрий Владимирович председатель совета депутатов Новосибирск 734,0 12 +1 ФИРЮЛИНА Наталия Вячеславовна председатель совета депутатов Красноярск 287,0 13 +1 БУЕВИЧ Галина Александровна председатель городской думы Барнаул 255,0 14 +1 ТУПИКИН Альберт Юрьевич председатель совета депутатов Абакан 186,0 15 +4 НЕЧАЕВ Юрий Викторович глава города-председатель совета депутатов Горно-Алтайск 153,0 16 +1 САФРОНОВА Ольга Александровна глава администрации Горно-Алтайск 149,0 17 -5 ПАНОВ Сергей Юрьевич председатель городской думы Томск 146,0 18 -2 САГААН-ООЛ Карим Байлак-оолович мэр города Кызыл 64,0 19 -1 СЕНЧУРОВ Николай Николаевич председатель совета депутатов Кемерово 26,0 20 0 КАЗАНЦЕВА Ирина Владимировна глава города-председатель городского совета Кызыл 18,0

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».

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