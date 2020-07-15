Анатолий Локоть занял первое место в рейтинге «Медиалогии»

Валерий Иванов
 

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов СФО за июнь. В первой «тройке» произошли небольшие изменения — второе место теперь у мэра Омска Оксаны Фадиной, а мэр Иркутска Руслан Болотов стал третьим. Первая строчка рейтинга осталась за мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

Мэр Новосибирска сохранил за собой первое место, набрав в мае 12312,5 баллов и оторвавшись от ближайшего конкурента, мэра Омска Оксаны Фадиной более, чем  на 4000 баллов. Болотов в июне набрал 7842,1 балла, что принесло ему третью строчку рейтинга «Медиалогии».  Председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев остался на прежнем, 11-м месте списка.

Первые лица столиц субъектов Сибирского ФО в СМИ:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персона

Столица субъекта

МедиаИндекс

1

0

ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич

мэр города

Новосибирск

12 312,5

2

+1

ФАДИНА Оксана Николаевна

мэр города

Омск

8 263,1

3

-1

БОЛОТОВ Руслан Николаевич

мэр города

Иркутск

7 842,1

4

+1

СЕРЕДЮК Илья Владимирович

глава города

Кемерово

4 180,0

5

-1

ЕРЕМИН Сергей Васильевич

глава города

Красноярск

3 232,0

6

+2

ФРАНК Вячеслав Генрихович

глава города

Барнаул

3 210,2

7

0

СТЕКАЧЕВ Евгений Юрьевич председатель городской думы

Иркутск

2 987,0

8

-2

КЛЯЙН Иван Григорьевич

мэр города

Томск

2 812,0

9

0

ЛЕМИН Алексей Викторович

глава города

Абакан

1 367,0

10

0

КОРБУТ Владимир Валентинович

председатель городского совета

Омск

832,0

11

0

АСАНЦЕВ Дмитрий Владимирович

председатель совета депутатов

Новосибирск

734,0

12

+1

ФИРЮЛИНА Наталия Вячеславовна

председатель совета депутатов

Красноярск

287,0

13

+1

БУЕВИЧ Галина Александровна

председатель городской думы

Барнаул

255,0

14

+1

ТУПИКИН Альберт Юрьевич

председатель совета депутатов

Абакан

186,0

15

+4

НЕЧАЕВ Юрий Викторович

глава города-председатель совета депутатов

Горно-Алтайск

153,0

16

+1

САФРОНОВА Ольга Александровна

глава администрации

Горно-Алтайск

149,0

17

-5

ПАНОВ Сергей Юрьевич

председатель городской думы

Томск

146,0

18

-2

САГААН-ООЛ Карим Байлак-оолович

мэр города

Кызыл

64,0

19

-1

СЕНЧУРОВ Николай Николаевич

председатель совета депутатов

Кемерово

26,0

20

0

КАЗАНЦЕВА Ирина Владимировна

глава города-председатель городского совета

Кызыл

18,0

 

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».

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