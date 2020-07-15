Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов СФО за июнь. В первой «тройке» произошли небольшие изменения — второе место теперь у мэра Омска Оксаны Фадиной, а мэр Иркутска Руслан Болотов стал третьим. Первая строчка рейтинга осталась за мэром Новосибирска Анатолием Локтем.
Мэр Новосибирска сохранил за собой первое место, набрав в мае 12312,5 баллов и оторвавшись от ближайшего конкурента, мэра Омска Оксаны Фадиной более, чем на 4000 баллов. Болотов в июне набрал 7842,1 балла, что принесло ему третью строчку рейтинга «Медиалогии». Председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев остался на прежнем, 11-м месте списка.
Первые лица столиц субъектов Сибирского ФО в СМИ:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Столица субъекта
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич
мэр города
|
Новосибирск
|
12 312,5
|
2
|
+1
|
ФАДИНА Оксана Николаевна
мэр города
|
Омск
|
8 263,1
|
3
|
-1
|
БОЛОТОВ Руслан Николаевич
мэр города
|
Иркутск
|
7 842,1
|
4
|
+1
|
СЕРЕДЮК Илья Владимирович
глава города
|
Кемерово
|
4 180,0
|
5
|
-1
|
ЕРЕМИН Сергей Васильевич
глава города
|
Красноярск
|
3 232,0
|
6
|
+2
|
ФРАНК Вячеслав Генрихович
глава города
|
Барнаул
|
3 210,2
|
7
|
0
|
СТЕКАЧЕВ Евгений Юрьевич председатель городской думы
|
Иркутск
|
2 987,0
|
8
|
-2
|
КЛЯЙН Иван Григорьевич
мэр города
|
Томск
|
2 812,0
|
9
|
0
|
ЛЕМИН Алексей Викторович
глава города
|
Абакан
|
1 367,0
|
10
|
0
|
КОРБУТ Владимир Валентинович
председатель городского совета
|
Омск
|
832,0
|
11
|
0
|
АСАНЦЕВ Дмитрий Владимирович
председатель совета депутатов
|
Новосибирск
|
734,0
|
12
|
+1
|
ФИРЮЛИНА Наталия Вячеславовна
председатель совета депутатов
|
Красноярск
|
287,0
|
13
|
+1
|
БУЕВИЧ Галина Александровна
председатель городской думы
|
Барнаул
|
255,0
|
14
|
+1
|
ТУПИКИН Альберт Юрьевич
председатель совета депутатов
|
Абакан
|
186,0
|
15
|
+4
|
НЕЧАЕВ Юрий Викторович
глава города-председатель совета депутатов
|
Горно-Алтайск
|
153,0
|
16
|
+1
|
САФРОНОВА Ольга Александровна
глава администрации
|
Горно-Алтайск
|
149,0
|
17
|
-5
|
ПАНОВ Сергей Юрьевич
председатель городской думы
|
Томск
|
146,0
|
18
|
-2
|
САГААН-ООЛ Карим Байлак-оолович
мэр города
|
Кызыл
|
64,0
|
19
|
-1
|
СЕНЧУРОВ Николай Николаевич
председатель совета депутатов
|
Кемерово
|
26,0
|
20
|
0
|
КАЗАНЦЕВА Ирина Владимировна
глава города-председатель городского совета
|
Кызыл
|
18,0
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».