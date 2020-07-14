«МегаФон» запустил в Новосибирской области сервис Voice over WiFi – теперь абоненты оператора смогут говорить по телефону даже там, где нет уверенного приема сигнала сотовой связи.

«МегаФон» запустил новую технологию передачи голосового трафика в Новосибирске, благодаря которой абоненты могут звонить через Wi-Fi интернет. Технология VoWiFi позволят совершать и принимать обычные голосовые вызовы в отдаленных помещениях со слабым сигналом сотовой сети, но устойчивым Wi-Fi подключением. Таким образом абонент будет оставаться на связи даже в подвальных и цокольных этажах, «глухих» комнатах квартиры или офиса.

«Мы запускаем новую технологию голосовых звонков через сети Wi-Fi в период, когда такие сервисы наиболее вотребованы, — комментирует директор по сетевой инфраструктуре «МегаФона» Валентин Полозенко. Новая технология дает возможность принимать вызовы в любом месте, где есть Wi-Fi – неважно, домашняя это сеть или публичный Wi-Fi в кафе или торговом центре. Безусловно, в местах со слабым сигналом можно общаться и в мессенджерах, но в любой момент есть вероятность пропустить важный звонок. Теперь эта проблема решена».

Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые звонки и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов, для вызовов на городские телефоны нужно набирать номер в полном формате с кодом города. Услуга поддерживается большинством современных смартфонов и включается автоматически, либо в каналах обслуживания абонентов. Также нужно, чтобы сервис был включен в настройках сотовой связи гаджета – при его активации на дисплее высвечивается оператор MegaFon Wi—Fi.

Запуск VoWiFi продолжает развитие технологий передачи голосового трафика «МегаФона» в Новосибирской области. Ранее абонентам компании стал доступен сервис Voice over LTE (VoLTE), позволяющий звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. Это означает, что пользователь может одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео. Cоединение устанавливается всего за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа.

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