В середине июня текущего года компания UzAuto Motors, ранее заключившая соглашение с американским концерном General Motors, объявила о старте продаж в России автомобилей Chevrolet массового сегмента узбекской и казахской сборки. Первыми моделями, доступными российским покупателям, стали уже привычные Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. В июле этого года первые дилеры открываются и в СФО. Кто будет представлять UzAuto в регионе, и чего ожидать от новой линейки — в материале «Континента Сибирь».

Долгий путь

Официальным дистрибьютором UzAuto Motors на российском рынке стала компания ООО «Келес Рус». Она является «дочкой» совместного предприятия UzAuto Motors (Узбекистан) и «СарыаркаАвтоПром» (Казахстан), отвечающей за продажи в РФ автомобилей Chevrolet массового сегмента (Spark, Nexia и Cobalt). Как объяснял «Континенту Сибирь» исполнительный директор компании «Келес Рус» Вадим Артамонов, эта деятельность осуществляется в рамках заключенного ранее соглашения между General Motors и UzAuto Motors, предусматривающего возможность использования товарного знака Chevrolet на ряде экспортных рынков, включая Россию, Белоруссию и Казахстан. При этом Spark выпускают в Узбекистане (на заводе UzAuto Motors), а Cobalt и Nexia в Казахстане (на заводе «СарыаркаАвтоПром»).

Стоит отметить, что это уже не первая попытка UzAuto Motors закрепиться на российском рынке. Изначально дистрибуцией автомобилей Daewoo узбекского производства в Сибири занимался региональный дистрибьютор «УзДэу-Тюмень». В 2014 году головная организация приняла решение о закрытии тюменского дистрибьютора и переводе всех российских дилеров на прямое взаимодействие с воронежским дистрибьютором марки, сделав его базовым. Однако далеко не все дилеры марки пока смогли найти общий язык с новым для них партнером. В 2015-2016 году UzDaewoo поменял формат работы на российском рынке, на этот раз выведя на рынок новый бренд Ravon и двух новых дистрибьюторов («УзАвтоцентр» и «УзАвтомоторс СНГ»). Была заново сформирована и дилерскую сеть. Однако в 2019 году поставки Ravon были прекращены, и со временем марка ушла с рынка.

«Ранее существовало два независимых импортера («УзАвтоцентр» и «УзАвтомоторс СНГ»), не имевших прямого отношения к производителю. Однако анализ результатов деятельности указанных компаний привел не только к их смене, но и к изменению схемы дистрибуции и более плотному включению в бизнес производителя. Сейчас «Келес Рус» — единственный аффилированный дистрибьютор UzAuto Motors в РФ, занимающийся реализацией в стране автомобилей Chevrolet массового сегмента и развитием дилерской сети», — пояснил Вадим Артамонов.

Модельный ряд UzAuto будет состоять из Chevrolet Spark (наследник модели Daewoo Matiz), Chevrolet Nexia (наследник Chevrolet Aveo) и Chevrolet Cobalt. Цена на компактный Spark будет составлять от 719 900 рублей, на Nexia — от 699 900 рублей, на Cobalt — от 749 900 рублей. Одновременно со стартом продаж компания «Келес Рус» совместно с партнерами запустила ряд финансовых программ и поддержку trade-in.

Напомним, что модели Tahoe и Trailblazer американского производства реализуют бывшие дилеры General Motors, и к «Келес Рус» эти модели отношения не имеют.

По словам Вадима Артамонова, в планах компании — расширение модельного ряда. «Мы планируем зайти в новые для себя сегменты и представить новые модели в сегментах, где мы уже представлены. Это во многом зависит от возможностей производства и того, как будет развиваться российский рынок. Кроме того мы будем вести работу по обновлению существующих моделей и введению новых опций. Однако, в 2020 году новинок не будет. Только текущий модельный ряд. Новинки ожидаем в 2021 году, сообщим об этом дополнительно в четвертом квартале этого года», — пояснил собеседник «КС».

Сейчас перед новым дистрибьютором больше стоят операционные цели, нежели количественные. По позитивному сценарию «Келес Рус» планирует выйти к концу 2020 года на объем продаж в 10 000 машин в целом по стране.

Возвращение в Сибирь

К старту продаж, 15 июня официально в России были открыты два дилерских центра — в Оренбурге и Вологде. В общей сложности, до конца текущего года «Келес Рус» планирует подписать 60 дилерских соглашений с партнерами во всех ключевых регионах страны.

Предполагается, что дилерство может в первую очередь заинтересовать бывших партнеров Ravon и UzDaewoo, а также представителей General Motors, которые долгое время работали с маркой Chevrolet вплоть до того, как американский концерн реорганизовал свое присутствие в стране.

«Выход «Келес Рус» в Сибирский федеральный округ (СФО) является одной из приоритетных задач в развитии компании. Акцент будет сделан на основные объемо-образующие рынки региона. Ведь известно, что по общерыночной статистике 60% продаж всех новых автомобилей в СФО приходится на Новосибирскую, Кемеровскую области и Красноярский край», — пояснил Вадим Артамонов.

Первым сибирским регионом, куда официально зашел новый дистрибьютор, стал Алтайский край. По данным «Келес Рус», дилерство получила группа компаний «Барнаул Моторс». До реорганизации присутствия General Motors в России компания являлась официальным дилером Opel и Chevrolet. Сегодня компания официально представляет в регионе Haval и Chevrolet Niva. Ранее в портфеле брендов «Барнаул Моторс» также был KIA, но в начале года дилерский договор не был продлен. Собственником «Барнаул Моторс» являются учредители томского автоцентра «Сто Коней» (официальный дилер KIA, GM, Mitsubishi в Томске).

Исполнительный директор «Барнаул Моторс» Дмитрий Варфоломеев подтвердил «Континенту Сибирь» получение дилерства «Келес Рус». Технический запуск салона на проспекте Калинина уже состоялся.

В июле, по данным «Келес Рус», также состоится открытие дилера в Омске. Им станет «Автодом Сибирь Моторс» (ГК «Альянс»). Напомним, что группа компаний на сегодня официально представляет в регионе бренды Hyundai, UAZ, Chevrolet Niva. Ранее ГК «Альянс» также являлась единственным в Омске официальным дилером концерна General Motors. Генеральный директор ГК «Альянс» Олег Дынников подтвердил заключение дилерского соглашения с «Келес Рус». Сейчас ведутся подготовительные работы.

Помимо «Автодом Сибирь Моторс» у «Келес Рус» могут в скором времени появиться в Омске и другие партнеры. В частности по предварительным данным, речь может идти о ГК «Феникс Авто» (официальный дилер Mazda, Skoda, Subaru, Honda, Suzuki, Hyundai, Isuzu, Dongfeng, Stels, Yamaha в Омской области). В группе компаний подтвердили, что подавали заявку на дилерство «Келес Рус».

Еще одним городом, где в ближайшее время появится дилер «Келес Рус», станет Новосибирск. «Мы уже определились с партнером, который будет представлять бренд на первоначальном этапе — это «Сибтрансавто». Запуск запланирован на начало августа», — пояснил Вадим Артамонов.

Напомним, что основанная Альфедом Агзамовым компания «Сибтрансавто» ранее представляла General Motors в Новосибирске, на сегодня она является официальным дилером Chevrolet Niva, UAZ, Haval, Changan, Lifan. Дилерский центр компании располагается на Петухова.

Впрочем, «Сибтрансавто» будет не единственным дилером «Келес Рус» в Новосибирске.

«Мы впоследствии планируем проведение повторного тендера в Новосибирске для укрепления позиций. В настоящий момент мы ведем переговоры на этот счет уже с несколькими дилерами. Основные принципы – доходность дилерского центра, качество обслуживания конечного потребителя, профессионализм партнера в авторитейле», — резюмировал Вадим Артамонов.

В дальнейшем «Келес Рус» рассчитывает открыть дилеров и в других городах Сибири. На текущем этапе приоритет отдается Красноярску и Кемерово.

Напомним, что в Кузбассе официальным дилером General Motors ранее была ГК «Сибинпэкс» (официальный дилер Hyundai, Renault, Skoda, Volkswagen, Mazda, Audi в Кемерове). Ее основным учредителем является Фания Сапожникова, сестра владельца компании «Сибтрансавто» Альфеда Агзамова. В руководстве ГК «Сибинпэкс» «Континенту Сибирь» подтвердили, что действительно ведут переговоры с «Келес Рус».

Участники рынка считают вероятным и выход «Келес Рус» в Томск, учитывая, что имеющая общих учредителей с местным автоцентром «Сто Коней» компания «Барнаул Моторс» уже начала работу с маркой в своем регионе.

Перспективы

Опрошенные «Континентом Сибирь» участники рынка считают, что планы «Келес Рус» по расширению дилерской сети в регионе вполне реализуемы. У многих дилеров на сегодня есть площади, позволяющие разместить еще один бренд, тем самым увеличив загрузку сервиса и более эффективно используя действующее помещение. Тем более, что у дистрибьютора достаточно лояльная политика, не предусматривающая строительство отдельно стоящих «автодворцов».

«Говоря в целом о требованиях, предъявляемых нами к потенциальным партнерам, хочу отметить, что в связи с оптимизацией дилерских стандартов требования марки мы достаточно лояльны. Понятно, что стандарты и визуализация – это лицо любого бренда. Мы просим отдельный или выделенный выставочный зал не менее 250 кв. м, с отдельным входом и возможностью отделения от иных брендов перегородкой, определенное количество постов в сервисной зоне. При этом, хочу отметить, что бремя серьезной финансовой нагрузки на приобретение корпоративной идентификации для дилера в период старта совместного бизнеса — минимально. Разработанные нами торговые условия для дилеров позволяют надеяться на положительные результат в развитии сети в кратко и среднесрочной перспективе», — пояснил «Континенту Сибирь» Вадим Артамонов.

Вместе с тем, у участников рынка есть сомнения в том, что новый дистрибьютор в непростой экономической ситуации не повторит со временем судьбу предшественников, которые на первоначальном этапе также были настроены на активное развитие. Кроме того, новому дистрибьютору потребуется немало времени для отладки всех бизнес-процессов, а также выработки взвешенной стратегии и тактики развития. Все это многие дилеры почувствовали на себе в ходе работы с дистрибьюторами UzDaewoo и Ravon. Отдельный вопрос — в поддержке дилерской сети и качестве взаимодействия с ней. Тем более, что сегодня мультибрендовые дилеры уже привыкли работать в соответствии с определенными проработанными стандартами. Таким образом, участники рынка отмечают, что успех UzAuto будет во многом зависеть от дистрибьютора, от того, как он организует работу в России, и будут ли с ним сотрудничать на долгосрочной основе профессионалы из дилерской среды.

У участников рынка остаются вопросы и с точки зрения продукта. «С одной стороны, Chevrolet – это не Daewoo и тем более не Ravon. Известность бренда значительно выше, уровень доверия — тоже. Да и сами модели многие помнят, так как они продавались на российском рынке не один год. С другой стороны, это же можно считать и их минусом. Модели мягко говоря не новые, и их репутация на рынке отнюдь не всегда говорит за них», — рассуждает собеседник «Континента Сибирь», руководитель одного из крупных региональных мультибрендовых дилеров. Что касается конкурентоспособных цен, то и здесь эксперты отмечают, что сильную конкуренцию в этом сегменте моделям составят многочисленные китайские бренды.

Так, соучредитель ГК «Альт-Парк» (официальный дилер Geely, Skoda, KIA, Porsche в Новосибирске) Дмитрий Новиков отмечает, что не верит в UzAuto и считает, что продукция китайских автопроизводителей имеет больше шансов на успех. Напомним, что ранее «Альт-Парк» являлся официальным дилером UzDaewoo. Соучредитель ГК «Агат-Авто» (официальный дилер KIA, Nissan, Infiniti, Datsun в Иркутской области) Эдуард Борисов, напротив, считает, что рассматриваемая ценовая ниша относительно свободна. Это в том числе связано с тем, что рынок автомобилей с пробегом упал, нет хороших предложений, много авто в плохом состоянии. На этом фоне, по его мнению, есть шанс, что автомобили со значком Chevrolet найдут своего покупателя.

Также стоит отметить, что ряд сибирских регионов предрасположен к автомобилям нижнего ценового сегмента. Достаточно посмотреть на Омскую область, где продажи автомобилей в этом сегменте превышают средние по региону, а самым популярной иномаркой долгое время оставался седан Datsun On-Do. К слову, в 2020 году японская марка Datsun объявила об уходе с российского рынка. Поэтому у узбекско-казахского Chevrolet есть все шансы занять освободившееся место.

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