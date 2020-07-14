ВТБ оказал поддержку клиентам более чем на 1,6 трлн рублей

Федор Туров
 

По итогам трех последних месяцев банк ВТБ оказал клиентам поддержку на сумму более 1,6 трлн рублей. Более 288 тыс. заемщиков — физических лиц подключили кредитные каникулы как в рамках государственных, так и собственных программ ВТБ на 238 млрд рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, банк предоставил кредитную помощь по различным инструментам на сумму свыше 287 млрд рублей. Крупный бизнес в рамках поддержки получил помощь по реструктуризации более чем на 1,1 трлн рублей.

Кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ банк начал предоставлять в апреле. В настоящее время одобрены свыше 288 тыс. заявок на 238 млрд рублей, из которых 247,3 тыс. (на 176,9 млрд рублей) — по потребительским кредитам, 31,2 тыс. заявок — по ипотеке (на 58,3 млрд), 6,4 тыс. — по автокредитам (на 2,6 млрд рублей), 3,6 тыс. (на 0,1 млрд рублей) — по кредитным картам. Более 90% всех заявок было согласовано в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.

С клиентами среднего и малого бизнеса по государственной программе поддержки занятости в рамках постановления Правительства РФ № 696 ВТБ заключил более 12 тыс. соглашений на сумму свыше 55 млрд рублей. Воспользовавшимся ей заемщикам предоставляется финансирование под 2% годовых на восстановление деятельности предприятия, при сохранении не менее 80% штата работников государством будет погашено от 50 до 100% задолженности по кредиту перед банком.

Большим спросом у предпринимателей в ВТБ пользуются программы реструктуризации действующих кредитов. На оформление кредитных каникул по различным инструментам поддержки поступило более 7,1 тыс. заявок от среднего и малого бизнеса. В этом направлении банк работает в рамках собственных программ отсрочки и рефинансирования, учитывающих индивидуальные особенности клиентов, в том числе по специальным продуктам перекредитования на срок до 10 лет, а также госпрограммы субсидирования снижения для клиентов процентной ставки на 2/3 с предоставлением отсрочки платежей по действующим кредитным договорам на полгода и по 106-ФЗ. Общий объем одобренных реструктуризаций действующих кредитов среднего и малого бизнеса составил 318 млрд рублей.

По льготной программе кредитования на выплату зарплаты работникам в рамках постановления Правительства РФ № 422 банком подписаны 5,7 тыс. соглашений с клиентами среднего и малого бизнеса на сумму 23 млрд рублей.

Ранее, напомним, ВТБ сообщал о выделении 290 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в апреле и 350 млрд  в мае.

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