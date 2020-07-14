ЦБ лишил лицензии один из старейших банков Сибири

Сегодня Банк России официально отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Народного Банка Тувы (регистрационный номер 1309, «АО Банк «НБТ»). Это первый случай отзыва лицензии российским Центробанком после того, как с 1 июля возобновились проверки кредитных организаций, ранее приостановленные из-за коронавируса. В предшествующие месяцы Банк России включал отмечал неоднократные нарушения НБТ регуляторных нормативов.

Пресс-служба регулятора сообщает, что НБТ нарушал обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей. Также банк «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышал стоимость имущества, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры», сообщает сайт Банка России.

В прошлом месяце ЦБ уже включал Народный Банк Тувы в список десяти основных нарушителей нормативов финансового регулятора. Примечательно то, что НБТ был единственным не санируемым банком в этом списке. Всего в течение мая банк 16 дней нарушал минимально допустимые значения норматива текущей ликвидности (Н3). В апреле этот норматив банк нарушал пять раз.

По данным регулятора, около 40% кредитного портфеля банка было представлено безнадежной задолженностью. Существенную долю активов (более 80%) банка составляли объекты недвижимости, в том числе не используемые в основной деятельности. Деятельность банка на протяжении более пяти лет являлась убыточной, что свидетельствовало о неэффективности бизнес-модели кредитной организации», — поясняется в сообщении. Только в этом году, по данным ЦБ, НБТ понес убыток более 28 млн рублей.

О том, что НБТ готовится к кризису ликвидности, «КС», напомним, писал еще в прошлом году.

В настоящее время в банк назначена временная администрация регулятора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Примечательно, что на 24 июля планировалось внеочередное собрание акционеров Народного Банка Тувы. Более 80% акций банка принадлежат министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва.

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