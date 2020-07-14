Так, региональными фондами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) разработан ряд новых антикризисных продуктов. В период с 28 марта по 9 июля 2020 года гарантийным фондом принято 65 решений о пролонгации договоров поручительства по кредитам до 6 месяцев. Подписано 51 дополнительное соглашение о пролонгации договоров поручительства по кредитам до 6 месяцев. Выдано 49 поручительств (подписаны договоры) на сумму более 268,5 млн рублей, сумма привлеченных финансовых средств составила свыше 922,5 млн рублей.

Микрокредитной компанией «Новосибирский областной Фонд микрофинансирования субъектов МСП» внедрены новые программы и антикризисные продукты. Всего в Фонд микрофинансирования региона с конца марта 2020 года поступило 68 обращений предпринимателей. В числе мер поддержки Фонда изменение графиков гашения основного долга для продления сроков микрозайма до 3-х лет, перенос сроков гашения, увеличение максимально возможной суммы микрозайма на цели пополнения оборотных средств, увеличение максимальной возможной суммы микрозайма без залога до 300 тыс. рублей для наиболее пострадавших отраслей.

Одна из прямых финансовых федеральных мер поддержки, реализуемых совместно с регионом, – предоставление субсидии для частичной компенсации затрат, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда для предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) из наиболее пострадавших отраслей. Субсидия из расчета 12 тысяч 130 рублей на человека может быть предоставлена организациям, сохранившим не менее 90% рабочих мест. Количество заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении субсидий в апреле и мае составило около 48 тысяч. Сумма выплаченных составила за апрель-май субсидий порядка 1,8 млрд рублей. Кроме того, по предоставлению беспроцентных кредитов для выплаты заработных плат одобрено 983 обращения предприятий и организаций Новосибирской области.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области предоставляет ряд мер социальной поддержки с учетом инициатив президента РФ Владимира Путина. По состоянию на 13 июля по ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет включительно произведено более 49 000 выплат. Данная мера выплачивается ежемесячно, размер выплаты – 6 018,5 рублей. В настоящий момент принято более 89 000 заявлений, еще 26 000 документов оформлено беззаявительно. Также предусматривается выплата в размере 3 000 рублей безработным гражданам на каждого несовершеннолетнего ребенка. По данной выплате на лицевые счета уже перечислено 10 555 выплат.

Стоит отметить, что также в Новосибирской области действуют меры поддержки, предоставляемые отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области. Так, по состоянию на 13 июля, единовременная выплата в размере 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет перечислена по почти 320 000 заявлений. Ежемесячная выплата на детей в возрасте до 3 лет, имеющим право на материнский капитал, перечислена: более 30,5 тысячам в апреле, более 40,5 тысячам в мае и более 37,5 тысячам в июне. Выплата на детей в возрасте до 3 лет, родившимся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, имеющим и не имеющим право на материнский (семейный) капитал, перечислена почти по почти 50 000 заявлений.