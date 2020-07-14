С 16 по 20 июля на территории Новосибирской области, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурными значениями +30°С и выше.

Днем 16 июля воздух прогреется до +28°С..+29°С. Ветер слабый, северо-западный, 1 м/сек. Ещё теплее будет в пятницу, 17 июля — столбик термометра поднимется до рекордных для этого года +32°С. Возможен кратковременный дождь, ветер северный, около 3 м/сек.

Последующие трое суток в Новосибирске и по области установится жаркая погода — дневная температура воздуха ожидается около +31°С..+32°С.

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