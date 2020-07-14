В Новосибирской области продолжается реализация комплекса мер по сдерживанию распространения коронавируса и поэтапному снятию ограничений с предприятий торговли и услуг – свою работу возобновляют торговые и торгово-развлекательные центры. Промежуточные итоги первого этапа снятия ограничений и готовность к переходу на второй этап были представлены на онлайн-пресс-конференции 14 июля главой минпромторга Новосибирской области Андреем Гончаровым.

«Губернатором подписаны соответствующие документы, при этом сохраняется запрет на проведение массовых досуговых и других мероприятий в таких объектах. Общая задача сейчас – сохранить баланс между введенными и снятыми ограничениями, соблюдать все требования, в том числе масочный режим в общественных местах, чего мы будем требовать вместе с правоохранительными органами от торговых центров и посетителей. Кроме того, крупные торговые центры заявляли о возможности контролировать число посетителей, которые одномоментно находятся внутри. Безусловно, мы бы хотели, чтобы такие процедуры были», – рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Торговые центры позитивно восприняли решение губернатора. «Мы очень рады возможности возобновить деятельность. Этот период был непростым: мы потеряли около 20% арендаторов, несмотря на предоставление отсрочек и скидок на аренду вплоть до января 2021 года. Мы сами получили льготу в виде дополнительного соглашения на отсрочку по аренде земли. Во всей этой ситуации очень насущна свежая информация, поэтому мы благодарны сотрудникам минпромторга за оперативное информирование», – рассказала директор сети ТРЦ «Континент» Наталья Патрина.

В одном из крупных торговых центров города — «Галерее Новосибирск» отметили, что приняли ряд профилактических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В частности, в зоне фудкорта установлены дезинфекторы. Также на входе ТРЦ организован контроль температуры для всех сотрудников и посетителей, а пребывание на территории комплекса будет возможно только с использованием индивидуальных средств защиты. В дополнение к этому в местах скопления людей появилась разметка, помогающая соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метров). Новые правила безопасности также действуют в лифтах (не более одного человека/одной семьи на лифт) и магазинах, сотрудники которых будут тщательно обеззараживать поверхности на кассе. С 15 июля в «Галерее Новосибирск» вновь откроются магазины одежды, обуви, спортивного инвентаря и других непродовольственных товаров. При этом, в связи с продленными ограничительными мероприятиями, по-прежнему останутся закрытыми кафе, рестораны и зоны отдыха, включая детские игровые площадки.

Соблюдение санитарных норм торговыми центрами на примере ТРЦ «Галерея Новосибирск» проверит 15 июля Андрей Гончаров.

Напомним, что поэтапное снятие ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории региона проводится в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора с учетом региональной эпидемиологической обстановки. Так, в Новосибирской области с 11 апреля работает практически вся сфера услуг – парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские и т.д. С 11 июня полностью возобновили работу розничные рынки. С 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров с отдельным уличным входом и с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров. С 22 июня разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом вне зависимости от их торговой площади. С 6 июля открылись летние веранды и уличные кафе при стационарных предприятиях общественного питания. С 13 июля возобновлена работа всех объектов торговли непродовольственными товарами.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.