Полпред президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе находится в Приангарье с рабочей поездкой, сообщает пресс-центр полпредства.

Сегодня Сергей Меняйло посетил площадки строительства жилья для пострадавших во время паводка в Тулуне и объекты инфраструктуры, которые восстанавливаются после наводнения. Полпред побывал на строительных площадках микрорайонов Берёзовая Роща и Угольщиков. Согласно информации правительства Иркутской области, в микрорайоне Берёзовая Роща до 1 сентября 2020 года должно быть построено 155 домов. В настоящее время завершено строительство 24 домов, но они не введены в эксплуатацию. Завтра, 15 июля, Сергей Меняйло проведёт совещание, на котором оценит ход работ по ликвидации последствий наводнения.

Также в программе пребывания полпреда запланированы обсуждение итогов реализации национальных проектов в Иркутской области и рабочие встречи с руководителями исполнительной и законодательной ветвей власти региона, совещание с руководителями правоохранительных органов.

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