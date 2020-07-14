В АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) машинисты экскаваторов большой единичной мощности впервые соревновались за звание «Лучший по профессии» на отечественном экскаваторе – ЭКГ-35. Это самый мощный в истории отечественного тяжелого машиностроения экскаватор.

ЭКГ-35 под номером №1 (производство ПАО «Уралмашзавод») начали проектировать на «Уралмашзаводе» в 2012 году по заказу и техническим требованиям УК «Кузбассразрезуголь», в 2017-м машина была смонтирована на промплощадке, а в декабре 2018 года запущена в промышленную эксплуатацию.

«Конкурс профессионального мастерства на ЭКГ-35 можно назвать историческим событием не только для угольной компании, но и для России, потому что этот экскаватор пока единственный в стране и в мире», — комментирует председатель конкурсного жюри, начальник производственного департамента АО «УК «Кузбассразрезуголь» Юрий Гук.

За звание «Лучший по профессии» на ЭКГ-35 соревновались восемь машинистов экскаваторов – представители Кедровского, Бачатского, Краснобродского и Талдинского филиалов компании, где работают зарубежные и российские машины с объемом ковша более 30 кубических метров. Конкурс проходил по традиционной схеме: теоретическая часть и практика — погрузка двух 220-тонных БелАЗов на качество и скорость.

Победителем конкурса стал Олег Юдин (Краснобродский угольный разрез), второе место занял Евгений Каминский (Кедровский угольный разрез) и третий результат показал Владимир Марзин (Бачатский угольный разрез).

До конца года парк 35-кубовых экскаваторов АО «Кузбассразрезуголь» пополнится еще двумя машинами с маркой УЗТМ. «При создании экскаваторов мы внесли ряд конструктивных изменений, основанных на опыте эксплуатации первой машины, а также на отзывах и предложениях специалистов УК «Кузбассразрезуголь», которые всегда принимают активное участие в разработке наших экскаваторов», — отмечает Андрей Козубский, главный конструктор карьерных экскаваторов УЗТМ.

Среди принципиальных технических решений новых ЭКГ-35 – увеличение жесткости ходовой тележки, усиление металлоконструкций корпусов стрелы и рукояти, усилены кузов и траки. В целом все доработки позволят сделать ЭКГ-35 более надежными, эргономичными и совершенными.

Ежегодные конкурсы профессионального мастерства традиционно проводятся в УК «Кузбассразрезуголь» накануне Дня шахтера. В сегодняшних условиях пандемии соревнования проходят с соблюдением масочного, перчаточного режимов и социальной дистанции.

За звание «Лучший по профессии» в этом году также соревнуются машинисты гидравлических и электрических (ЭКГ-18, ЭКГ-12) экскаваторов, водители 130- и 220-тонных БелАЗов, электрослесари, машинисты бульдозеров, аппаратчики углеобогащения и машинисты обогатительных установок, электромеханики горного участка и горные мастера. Всего в рамках производственной Олимпиады-2020 на промплощадках всех филиалов УК «Кузбассразрезуголь» встретятся представители 11-ти основных горняцких специальностей

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