Предварительно установлено, что организация, занимавшаяся капитальным ремонтом кровли и жилого дома, разместила стройматериалы на крыше здания, в результате чего произошло обрушение кровли и потолка, погиб один человек. Об этом сообщает сайт прокуратуры Новосибирской области.

14 июля прокурор Железнодорожного района Новосибирска организовал проверку в связи с обрушением крыши жилого дома, находящегося по адресу улица Владимировский спуск, 2. В настоящее время сотрудники прокуратуры работают на месте происшествия.

Прокуратура оценит законность действий управляющей компании и подрядной организации выполнявшей работы, соблюдению требований жилищного и градостроительного законодательства. Также в сообщении прокуратуры говорится, что должностным лицам, ответственным за ремонт, будет дана принципиальная оценка. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

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