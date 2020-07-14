Рынок, где свою продукцию — свежие фрукты и овощи — будут предлагать покупателям преимущественно владельцы небольших фермерских хозяйств региона, планируется открыть в Новосибирском районе в августе 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Фермерам, которые производят продукцию в небольших объемах, бывает непросто войти в торговые сети или на крупные ярмарки. С бизнес-идеей об открытии рынка такого формата к нам обратился застройщик микрорайона «Пригородный простор» в Новосибирском районе. Мы изучили проект и готовы его поддержать. В настоящее время минпромторг совместно с минсельхозом оказывает содействие в поиске фермеров из разных районов области, – отмечает министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. – В дальнейшем на площадке рынка планируется проводить социальные ярмарки и ярмарки выходного дня, а арендаторы рынка – наши фермеры – смогут претендовать на меры господдержки».

Уже построено здание площадью 4000 кв. м. В настоящее время ведется оборудование почти 200 торговых мест. Открытие первой очереди рынка запланировано на август.

До конца этого года запланировано запустить вторую очередь, где будет организована продажа мяса и в настоящее время решается вопрос об организации цеха убоя, ветеринарно-санитарного контроля. В будущем планируется открытие третьей очереди – для реализации рыбы.

«Основная идея этого проекта – собрать сообщество фермеров, которые смогут реализовывать свою продукцию по выгодной для них цене, без посредников, – отметил организатор рынка, застройщик микрорайона «Пригородный простор» Алексей Кузнецов. — Кроме того, цены будут выгодными и для покупателей – на 20-30% ниже средней розницы по Новосибирску».

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