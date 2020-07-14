Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) шестого созыва завершили работу. Последняя, 56-я сессия, подытожила пять лет законотворчества и создала задел для региональных парламентариев следующего созыва.

Сессия, завершающая работу шестого созыва депутатов ЗС Новосибирской области и прошедшая 9 июля, стала самой продолжительной. Региональные законодатели рассмотрели в общей сложности около 50 вопросов. Часть законопроектов была принята в первом чтении, следовательно, дорабатывать их будет уже новый состав ЗС, выборы в который пройдут в сентябре этого года.

Например, такой резонансный законопроект, как ограничение торговли алкогольной продукцией в многоквартирных домах. Как подчеркнул первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров, 5 мая этого года принят федеральный закон, уточняющий принципы торговли пивом. «В новом законе есть норма, разрешающая региону полностью запретить продажу пива в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах. Так как и в ЗС, и в Совет депутатов Новосибирска поступает много заявлений от граждан, жалующихся на антисанитарное состояние и поведение людей, которые употребляют пиво возле многоквартирных домов и днем, и ночью, дерутся, превращают подъезды в общественные туалеты, мы разработали документ, который будет защищать новосибирцев от этого безобразия. Мы приняли в первом чтении закон, который требует, чтобы торговый зал был оборудован санузлами и имел площадь не менее 50 квадратных метров. Мы надеемся, что эти нормы будут введены с 1 января 2021 года», — отметил Андрей Панфёров.

На сессии был поднят вопрос и о поддержке жителей в период пандемии. Депутаты приняли решение обратиться к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой отказаться от индексации тарифов на коммунальные услуги. Кроме того, рекомендовали депутатам ЗС Новосибирской области седьмого созыва подготовить и рассмотреть обращение в Госдуму и в Правительство РФ по вопросу об исключении из тарифов на коммунальные услуги для населения налога на добавленную стоимость.

Подводя итоги работы депутатского корпуса в течение пяти лет, председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив отметил, что за пять лет изменился стиль и характер работы Новосибирской области.

По мнению спикера ЗС, вектор этих перемен во многом определил еще пятый созыв областного парламента на своей заключительной сессии в июне 2015 года. «Я имею в виду закон о наказах. Он позволил каждому из нас и всем вместе уже в ходе предыдущей избирательной кампании создать практически поадресный план социально-экономического развития области. План предстоящих перемен. Это пример реально работающего закона», — уверен Андрей Шимкив.

Председатель Законодательного собрания напомнил вопросы, которые вызвали широкий резонанс среди жителей области: существенные изменения финансовой модели концессионного соглашения по строительству мостового перехода через Обь, вариант строительства ледовой арены, расторгнутый договор по аренде хвойных лесов Новосибирской области, управление технопарковыми проектами. «Принят правильный и своевременный закон. Закон, который сегодня эффективно работает, и на примере которого разработаны законопроекты в других регионах нашей страны», — пояснил законодатель.

По мнению Андрея Шимкива, основой работы созыва можно с полным правом назвать и пакет из четырех законов, направленных на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, на развитие области. «Не буду утомлять вас цифрами. Скажу только, что сегодня министерство регионального развития констатирует, что рубль бюджетных вложений в инвестпроекты приносит уже около четырех рублей отдачи. И это, совершенно очевидно, — не предел. Как не предел и развитие, совершенствование законодательной базы в этом направлении», — уверен спикер регионального парламента.

Кроме этого, председатель Законодательного собрания обратил внимание собравшихся и на важный вопрос развития сельских территорий, поддержки аграриев: «В 2006 году мы одними из первых в стране приняли закон, который обеспечивал поддержку в том числе крупным агрохолдингам. И сегодня наш регион, подчеркну — Сибирский регион, называют отраслевым лидером в сельском хозяйстве».

Андрей Шимкив поблагодарил квалифицированное экспертное сообщество: научное, профессиональное, коллег-депутатов из муниципальных образований, представителей общественности, аудиторов Контрольно-счетной палаты Новосибирской области и коллег из других регионов: «Они не просто шли навстречу инициативам и запросам областного парламента, но очень часто сами выступали авторами законопроектов, сторонниками, единомышленниками».

Слова благодарности прозвучали и в адрес правительства и губернатора Новосибирской области. «Хочу поблагодарить членов правительства области, Андрея Александровича Травникова. За поддержку. За терпение. За школу. За готовность взаимодействовать. За понимание того, что главная партия для вас, как и для меня, — Новосибирская область!» — отметил Андрей Шимкив.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в свою очередь, также поблагодарил депутатов шестого созыва Законодательного собрания области.

«Слаженность взаимодействия, совместной работы между правительством области и Законодательным собранием, характерная для всего шестого созыва, особенно проявилась в этом непростом году. Я хочу поблагодарить председателя ЗС Андрея Ивановича Шимкива, всех депутатов за ту совместную работу, которая была проделана за все эти пять лет. В памяти масса сложных вопросов, непростых законопроектов, очень оперативных решений, которые мы принимали, и к концу созыва научились принимать многие решения и действовать практически влет, понимая друг друга с полуслова», — подчеркнул Андрей Травников.

Также благодарность в адрес депутатов прозвучала и от мэра города Новосибирска Анатолия Локтя. «Новосибирск и вся Новосибирская область в последние годы становятся площадкой для инвестирования. Большие деньги идут туда, где есть гарантии, есть взаимопонимание ветвей власти. Мы научились выстраивать взаимоотношения, взаимодействовать, и хочется, чтобы эта традиция развивалась и укреплялась», — отметил мэр.

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