На базе гостиницы «Турист» будет создан медицинский кластер, и арендаторы уже есть

14 июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился на площадке строящейся гостиницы «Турист» с руководителем компании АСК Валерием Кокориным. В ходе обсуждения хода строительства и актуализации плана работ прозвучала информация о том, что инвестор проекта уже нашел арендаторов для будущего МФК.

Согласно текущему проекту, к высотной части «Туриста» будет примыкать малоэтажная пристройка, где разместится многофункциональный комплекс. Как минимум три этажа этого комплекса будет отдан под медицинский центр — причем арендаторы, по словам Валерия Кокорина, уже нашлись и готовы въехать, как только постройка будет завершена. Пока названия этих компаний не разглашаются, известно только, что среди них есть стоматологические клиники и медицинский центр, осуществляющий профосмотры. Но в дальнейшем, отметил Валерий Кокорин, ассортимент медицинских услуг планируется расширить и, возможно, организовать на площадке «Туриста» полноценный медицинский кластер, аналогичный тому, что работает в Сколково.

Также будущий МФК включит в себя конференц-центр на 700 мест. О других организациях и арендаторах пока не сообщается.

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