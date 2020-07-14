Партия прямой демократии сформировала тройку на выборы в Заксобрание Новосибирской области.

Внеочередной съезд ППД прошел в Москве 11 июля. Как сообщает пресс-служба организации, «тройку» списка в Заксобрание Новосибирской области возглавит генеральный директор IT-компании «Сайберия Лимитед» Алексей Копцев

Под номером два общеобластного списка – заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Линевской больницы Евгений Крыжин. Замыкает «тройку» директор областной общественной организации «Федерация флорбола» (хоккей с мячом на паркете) Александр Геллер.

Ни один из «тройки» раньше в выборах в Новосибирской области не участвовал. Основатель и генеральный секретарь Партии прямой демократии, один из создателей компьютерной игры World of Tanks, Вячеслав Макаров во время конференции в Москве отметил, что кандидаты партии «не назначенцы из центра, не спойлеры или номинальные кандидаты, а люди, известные в своих городах, выдвинутые и поддержанные нашими региональными отделениями».

Конференция ППД была второй с момента создания партии. Это последняя из 44 зарегистрированных партий в перечне Министерства юстиции РФ. Дата внесения в ЕГРЮЛ от 01.04.2020.

Отделение партии в Новосибирской области зарегистрировано в мае этого года. Секретарь местного координационного совета – Сергей Толстой. По данным портала rusprofile, он возглавляет ООО «Партс Экспресс», которое специализируется на торговле автозапчастей.

Избирательная комиссия Новосибирской области пока не утвердила список кандидатов ППД. Для регистрации и участия в сентябрьских выборах партии придется собирать подписи потенциальных избирателей.

Эксперт по международным вопросам Партии прямой демократии Алексей Пилько во время конференции по выдвижению кандидатов подчеркнул, что ближайшие выборы для организации – это «возможность заявить о себе как о серьёзной политической силе в преддверии выборов в Государственную Думу», – сообщает пресс-служба ППД.

Выборы в Новосибирской области пройдут в единый день голосования 13 сентября.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.