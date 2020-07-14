В Центральном парке начался монтаж новой детской площадки с мягким покрытием, которую планируется открыть в августе. Об этом 13 июля мэру Анатолию Локтю доложили в ходе выездного совещания.

«Работы в этом году в Центральном парке проводятся при участии бюджетных средств и частных инвестиций. Сейчас обустраивается детская площадка с мягким покрытием – убраны старые аттракционы, подготовлено место, закуплено оборудование. Здесь будет несколько видов качелей, песочница, веревочный аттракцион. В августе она будет сдана, – сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Кроме того, приводятся в порядок объекты торговли. Некоторое время назад здесь был сплошной коридор из ларьков, сейчас избыточные торговые точки убраны. Те предприниматели, которые останутся в парке, буду обязаны оформить торговые объекты в единой цветовой гамме в соответствии с эскизами».

С территории Центрального парка уже убраны старые аттракционы и другие нестационарные объекты, а оставшиеся сконцентрированы в верхней зоне парка, прилегающей к улице Фрунзе. В настоящее время прорабатываются варианты благоустройства верхней зоны парка и площадки под детскую железную дорогу.

Кроме того, в течение ближайших лет будут приводиться в порядок зеленые насаждения — на территории парка растет около 3 тысяч деревьев, две сотни из них – старые, аварийные и представляющие опасность. В этом году их предстоит убрать, ещё 15 деревьев нуждаются в обрезке и кронировании.

«Мы стараемся ювелирно убирать отдельные деревья, которые представляют опасность. Необходимо их проредить, чтобы молодые и здоровые растения получали максимум света и питательных веществ, формировали устойчивую форму. Тогда мы будем наблюдать постоянный рост и развитие растительности, – отметила начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения МКУ «Агентство методического обеспечения учреждений культуры, спорта и молодёжной политики» Светлана Гижицкая. – Таким же образом мы очищали участки вокруг фонтана – убрали старые березы, клёны и вязы, которые стали представлять опасность. Сначала казалось, что там стало пусто, но сейчас уже видно, как быстро разрослись кроны дубов и лип и заполнили освободившееся пространство».

Также планируется обустроить входную зону со стороны пересечения улиц Каменской и Фрунзе: входную аллею планируется расширить и сделать прямой, чтобы от входа в парк открывался вид на фонтан.

Ранее «Континент Сибирь» уже писал о планах по модернизации Центрального парка. Напомним, что в сентябре 2019 года в Центральном парке Новосибирска прошло эффектное открытие светомузыкального фонтана. Рядом с ним осуществляется строительство детской площадки по проекту «Территория детства» партии «Единая Россия». Ответственный за выполнение работ – депутат городского совета Новосибирска Сергей Бондаренко. Изначально планировалось, что площадка откроется уже в 2019 году. Сам депутат ранее отмечал «Континенту Сибирь», что все подготовительные работы на площадке в действительности проведены, а за установку игровых форм несет ответственность мэрия Новосибирска. В муниципалитете в свою очередь говорили, что новая детская площадка в Центральном парке появится только к сентябрю-октябрю 2020 года.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.