Новосибирским фитнес-клубам пока не разрешат начать работать с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом 14 июля в ходе онлайн-пресс-конференции сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

«К сожалению, не все предприятия сферы фитнес-услуг могут соблюдать меры дистанцирования, весь комплекс санитарных мер. Это касается раздевалок, бассейнов, саун, тренажеров. Я не могу пока даже обозначить временные рамки снятия ограничений. Все будет зависеть от ситуации с распространением инфекции», — отметил глава регионального минпромторга.

Ранее сообщалось о том, что на первоначальном этапе спортклубам предлагается урезать загрузку залов до 25% от обычного количества посетителей. На втором этапе снятия ограничений допускаются групповые и индивидуальные занятия с загруженностью фитнес-центров до 50%. Полностью снять ограничения с фитнес-клубов планируется на третьем этапе.

Напомним, с 8 июня в Новосибирской области была разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров при условии, что эти магазины оборудованы отдельным входом и общая площадь их торгового зала не превышает 400 квадратных метров. С 22 июня – разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. С 24 июня начали принимать посетителей – с соблюдением всех необходимых санитарных норм – музеи и Новосибирский зоопарк (пока – без посещения павильонов). С 6 июля открылись летние веранды и уличные кафе.

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