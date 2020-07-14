По данным оперштаба на утро 14 июля в регионе выявлено 7505 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 119 за сутки). Всего выписаны с выздоровлением 5367 пациентов (+168 за сутки).

Скончались еще двое пациентов: мужчина в возрасте 74 года и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 148 человек. В отделениях реанимации сегодня находятся 84 человека, на ИВЛ – 17 пациентов.

В ДГКБ №3 госпитализировано 53 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2207 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов области госпитализировано 755 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в НСО провели 253 324 теста на коронавирус.

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