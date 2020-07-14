Прокуратура Чановского района Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя потребительского кооператива, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере). Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки областного управления ФСБ России. По версии следствия, руководитель кооператива представил в региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды подложные документы о приобретении для товарного рыбоводства рыбопосадочного материала для незаконного получения субсидии в рамках государственной программы Новосибирской области. Фактически рыбопосадочный материал не приобретался, а обвиняемый незаконно получил в качестве субсидии более 11,3 млн рублей. В настоящее время в целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

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