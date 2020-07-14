Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составило очередной рейтинг активности руководителей регионов Российской Федерации в «Инстаграме». В самый верх списка периода с 6 по 12 июля вновь вошел руководитель одного из регионов Сибири.

Председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов на этот раз спустился на одну строчку ниже и занял второе место в рейтинге, опубликовав в своём «Инстаграме» 16 постов, 61 материал в stories и один прямой эфир.

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в этом рейтинге стал шестым — 11 постов, 57 материал в stories.

В списке АПЭК также отметились: глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол (14-я строчка рейтинга), губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, ставший на этот раз 16-м, глава Республики Алтай Олег Хорохордин (30-я строчка), губернатор Красноярского края Александр Усс (34-е место), губернатор Новосибирской области Андрей Травников(41-е место рейтинга) и губернатор Алтайского края Виктор Томенко (44-е место).

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