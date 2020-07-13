В ходе проверки депутаты и общественные активисты наглядно продемонстрировали разницу между заведениями общепита и распивочными

Выездное мероприятие рабочей группы прошло 13 июля в Новосибирске в рамках подготовки регионального законопроекта о запрете деятельности пивных «наливаек» в многоквартирных домах ко второму чтению. Основное отличие, на которое обратили внимание участники рейда, заключается в том, что бары и кафе не нарушают тишину после 22:00. В то же время рюмочные, маскирующиеся под культурные заведения, являются постоянными источниками шума и причинами жалоб местных жителей на постоянные драки и антисанитарию.

Как подчеркнул председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, руководитель фракции «Единая Россия», тема «наливаек» крайне резонансная не только для города, но и для ряда муниципальных образований области.

«Рабочая группа, которая занимается этой проблемой вдумчиво прорабатывает все предложения. Основная проблема в том, что такие заведения работают в ночное время и нарушают покой граждан», — отметил парламентарий.

Городской депутат-единоросс Александр Тарасов в свою очередь обратил внимание на необходимость учета мнений всех заинтересованных сторон: граждан, рестораторов, властей и надзорных органов. Результатом работы рабочей группы, по его мнению, должна стать золотая середина – запрет на работу для тех, кто нарушает санитарные требования и мешает покою людей, без ограничения деятельности добросовестных предприятий.

«Предложено две меры – увеличить квадратуру, но она должна быть не меньше 20 метров. Либо закрыть такие заведения вообще. Рабочей группой вскрылись такие моменты, что ограничиться одними квадратными метрами или запретить – это неправильно. Проблему нужно решить так, чтобы не пострадали добропорядочные участники рынка», — сказал он.

Напомним, федеральный закон о «наливайках» был разработан «Единой Россией». и принят обеими палатами парламента. Документ подписан президентом Владимиром Путиным в апреле 2020 года. Он предусматривает запрет продажи алкоголя в барах и кафе, расположенных в многоквартирных домах, если площадь их залов обслуживания меньше 20 квадратных метров. При этом регионам дается право регулировать деятельность таких заведений: увеличивать их минимальную площадь или целиком запрещать их работу.

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