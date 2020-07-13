На заседании совет, которое президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференцсвязи, была поставлена задача в течение трёх месяцев скорректировать нацпроекты, исходя из сегодняшних реалий, сообщает пресс-служба губернатора и правительство области.

Президент России поручил рабочим группам Госсовета подготовить предложения по уточнению показателей эффективности работы региональных команд. Также Владимир Путин поручил усилить обратную связь с гражданами и общественный контроль реализуемых проектов. Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению «Образование и наука».

Кроме того, на заседании обсуждалась реализация проекта центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) – центрообразующего проекта программы «Академгородок 2.0».

Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам является совещательным органом, образованным для обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и реализацией национальных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития России.

Общий бюджет нацпроектов до 2024 года запланирован на уровне 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, 7,5 трлн рублей составят внебюджетные источники и 4,9 трлн рублей поступят из бюджетов субъектов РФ.

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