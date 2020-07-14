Руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири компании Nielsen, старший преподаватель кафедры менеджмента НГТУ Мария Гаранина в традиционной рубрике «Континента Сибирь» «Бизнес-книга месяца» поделилась впечатлениями от книги «Жесткий SMM. Выжать из социальных сетей максимум» Дэна Кеннеди и Ким Уэлш-Филлипс.

— Честно говоря, в моей домашней библиотеке подобная книга — скорее исключение из правил, чем отражение рутины будней. Вы скорее найдете у меня десятки открытых сайтов по ритейлу или результаты потребительских исследований, или книги по продажам, переговорам и личной эффективности американских авторов, чем книги по Social Media Marketing (SMM).

Книга Дэна и Ким попала ко мне в руки случайно. Один из моих дипломников, кстати, создатель агентства интернет маркетинга InstaFoll Promotion Agency Влад Зайцев, презентовал мне эту книгу после отличной защиты со словами «Моему научному руководителю с благодарностью. Желаю дальнейшего развития и продвижения вашего личного блога».

И действительно, много лет назад я начала вести свой аккаунт в Instagram (@mariagaranina) и в какой-то момент он стал достаточно популярен в кругу моих друзей и партнеров, объединил вокруг меня некую «думающую, осознанную аудиторию», что позволило глубже и прочнее выстраивать деловые связи и находить дополнительную возможность для эффективных коммуникаций. При этом мой аккаунт никогда не был системным или обязательным, или же инструментом, которым я пользовалась бы осознанно, поэтому, когда книга по жесткому SMM оказалась в моих руках, – это была уникальная возможность проанализировать все что я делаю, посмотреть на профиль как на инструмент маркетинга и понять, в какую сторону я могу двигаться дальше.

Я попробую тезисно выделить преимущества и недостатки книги. Начну с положительного:

Каждое слово в книге – ценность, несет практическую значимость. Я бы рекомендовала тем, кто только начинает погружение в SMM читать ее буквально с карандашом и «гуглить» все непонятные слова, аббревиатуры, сокращения, имена, примеры и т.д., чтобы не просто «проскочить», а действительно уловить смысл, которого много.

читать ее буквально с карандашом и «гуглить» все непонятные слова, аббревиатуры, сокращения, имена, примеры и т.д., чтобы не просто «проскочить», а действительно уловить смысл, которого много. Книга создана практиками, которые на своем личном примере демонстрируют, как зарабатывать на социальных сетях. Здесь широко: от прямой продажи до качественной лидогенерации с оценкой эффективности. С авторами можно соглашаться или не соглашаться, но это их путь, их рассуждения, их везение, которое не требует оценки. Как с этим работать? Однажды мой руководитель, директор по работе с ритейлом Nielsen Россия Константин Локтев сказал: «Постарайся не ставить под сомнение, просто доверься и сделай, как я говорю». Когда я получила результат, причем именно тот, который он прогнозировал, я осознала истину – иногда нужно просто «закрыть глаза, дать руку и пойти». С этой книгой также – не думайте о том, прав автор или нет, просто следуйте рекомендациям.

Иногда нужно просто «закрыть глаза, дать руку и пойти». С этой книгой также – не думайте о том, прав автор или нет, просто следуйте рекомендациям

Практические рекомендации, данные в книге – это «не вымысел». Читаешь и осознаешь – «о, точно, здесь я в обмен на контакты скачивал список полезной литературы», «а здесь ходил на вебинар, после которого записался на курс» и многое другое. В общем, ощущение после прочтения, как будто до этого ты «жил с закрытыми глазами», а теперь так ясно осознаешь, что делали с тобой, и что ты можешь делать.

Даны рекомендации в формате твита по итогам каждой главы – краткий пошаговый алгоритм, в принципе, достаточно удобный для читателя — систематизирует основные мысли. Хотя (улыбаюсь) понятно, что здесь они добавлены исключительно как некий рекламный элемент.

В дополнение к вышесказанному книгу можно назвать самодостаточной, полноценно раскрыты вопросы: что такое социальные медиа, директ-маркетинг, построение маркетинговой тактики по всем социальным сетям, работа с нишевым маркетингом, формирование магнетических лидов, работа с рассылкой по e — mail – реализация нового подхода и многие другие вопросы.

Теперь о недостатках:

Реклама. Много рекламы. Первая часть книги – реклама предыдущей книги. Реклама настолько не нативна, что отталкивает.

Очень много специфичной терминологии, не переведенных англицизмов, имен без расшифровок, что ты думаешь: либо это настолько не твоя сфера, раз ты не знаешь так много? Либо автор умышленно не расшифровывает определенные моменты с целью последующей допродажи своих услуг, либо знаний.

В книге не так много пошаговых алгоритмов, многое списано на некое везение или сиюминутную удачу

И, наконец, последний. Я как человек максимально близкий к практике, понимаю, что в книге не так много пошаговых алгоритмов, многое списано на некое везение или сиюминутную удачу. И здесь же о том, что качество книги не лишено некоторой спешки и торопливости, как будто она собиралась из постов социальных сетей. В стиле «напиши свою книгу за 14 дней». Хотя, возможно, это лишь мое субъективное мнение.

Итоговый вердикт — не must read, но прочитать можно. Нет, даже не прочитать, а проработать! С карандашом, маркером и цветными листочками. Вдумчиво! Полезно будет всем собственникам компаний, менеджменту, кто инвестирует в SMM и ставит задачи специалистам, а также начинающим карьеру в индустрии – для формирования максимально широкого взгляда на отрасль.

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