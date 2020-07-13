Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания 13 июля обозначил новые задачи инвестиционного развития региона.

«Агентство стратегических инициатив обнародовало очередной рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации по итогам 2019 года. Как вы знаете, мы демонстрируем трехлетнюю стабильность, единственные из Сибирского федерального округа вошли опять в двадцатку, сохранили позицию последних трех лет – девятнадцатое место. С одной стороны, это не плохо, как вы помните, рейтинг соревновательный, для того, чтобы только оставаться на месте, которое занимал в предыдущий год, нужно быстро бежать. Мы, очевидно, достаточно быстро бежали для того, чтобы сохранить свои позиции, также нас радует статистика по приросту инвестиционных вложений в основной капитал – как вы помните, у нас в прошлом году был хороший относительный, можно сказать рекордный прирост по процентам за последние годы, и абсолютная цифра для нас рекордная – почти 200 млрд рублей, — подчеркнул Андрей Травников. — Тем не менее, есть чувство легкого неудовлетворения: три года оставаться на одном и том же месте уже надоело. Поэтому, коллеги, нужно настроиться на то, что в этом году надо бежать настолько быстро, чтобы по итогам 2020 года в таблице Агентства стратегических инициатив подняться на несколько пунктов. Министра экономического развития Льва Решетникова я попрошу подготовить дополнительные предложения: что мы должны сделать, по каким показателям, по каким направлениям, для того, чтобы обеспечить положительную динамику, а не оставаться на пусть и достойном, девятнадцатом, но неизменном месте. Тем не менее, хочу поблагодарить всех руководителей органов исполнительной власти региона, глав муниципалитетов за ту большую работу, которую мы проводили».

Результаты рейтинга представлены на прошлой неделе в ходе заседания наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина. Напомним, что в 2018 году Новосибирская область вошла в ТОП-20 регионов по состоянию инвестклимата, став единственным регионом СФО, вошедшим в первую двадцатку лучших. В 2018 году область поднялась с 27-го на 19-е место. До этого региону также удалось несколько раз совершить рывок, улучшив свои позиции: рост с 46-го места до 27-го в 2017-м году и с 57-го места в 2015-ом году до 46-го в 2016-ом. В прошлом году Новосибирская область также заняла 19 строчку в рейтинге.

Напомним, что рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив вместе с ведущими деловыми объединениями. Новосибирская область фигурирует в рейтинге с 2015-го года.

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